量販店草莓百元有找！高麗菜1顆29元、山茼蒿「買1送1」　

▲愛買量販草莓優惠，還有多項葉菜類「買1送1」、高麗菜29元。（圖／業者提供）

記者林育綾／綜合報導

草莓進入盛產期，愛買量販趁勢推出蔬果限時優惠，3月6日至3月8日連續3天，包括台灣草莓百元有找、高麗菜每顆29元，還有多款有機蔬菜「買1送1」等超值價格，讓消費者輕鬆補貨也能省荷包。家樂福推薦多款番茄優惠價，台灣草莓同樣一盒只要99元。

▲愛買量販多項葉菜類「買1送1」。（圖／業者提供）

愛買量販多款葉菜「買1送1」優惠，包括：漢光有機山茼蒿、黑葉白菜、小松菜、奶油白菜、蚵白菜，原價每包39元，3月6日至3月8日期間通通「買1送1」，平均每包不到20元。

▲高麗菜1顆29元。（圖／業者提供）

另有高麗菜每顆約1公斤只要29元、牛番茄400公克29元；來自台南將軍產地直送的蘆筍每束250公克69元，新鮮脆嫩，適合清炒或川燙料理。

草莓控也能把握這波優惠，台灣草莓4號果200公克「每盒99元」百元有找；台灣2號果草莓每籃1.5公斤特價499元，適合家庭分享。另外還有日本熊本草莓大盒499元。

▼愛買量販3月6日至3月8日優惠。（AI協作圖／記者林育綾製作，經編輯審核）

★家樂福

家樂福「微笑小農」3月推薦台灣番茄，集結多款特色品種，包括橙蜜香、荔妃、玫瑰金、金瑩、玉女番茄等，強調甜酸平衡、口感紮實多汁，滿足不同消費者的風味選擇。

家樂福表示，台灣番茄品種多元，其中「玉女番茄」因甜度與酸度比例恰到好處，且果肉紮實多汁，一直是市場上最受歡迎的番茄品種之一。這次產季推薦多款來自高雄與雲林的小農番茄，包括高雄美濃又生農產張莉珍農民栽種、曾榮獲2025美濃番茄橙蜜香組競賽優勝的「高雄首選美濃履歷橙蜜香番茄」，以及荔妃番茄、玫瑰金番茄，每盒約300公克，特價75元。

此外，高雄杉林金恩典果園朱映帆農民栽種的「高雄首選履歷金瑩番茄」，每盒約300公克特價69元；雲林四湖蜜之園農場蔡進煌農民栽種的有機認證玉女番茄，每盒約300公克特價99元，主打產地直送與履歷認證。

因應草莓產季，家樂福也同步推出限時優惠，「台灣草莓鑽石盒」每盒150公克「特價99元」，讓消費者在春季採買時能一次入手當季番茄與水果，品嚐台灣小農的產季鮮甜。

▼家樂福多款台灣番茄、草莓優惠。（AI協作圖／記者林育綾製作，經編輯審核）

★全聯

全聯菇類商品也同步推出銅板價優惠，好菇道有機雪白菇、有機鴻喜菇與舞菇約100公克，每包特價28元，適合燉湯、拌炒或火鍋料理，為餐桌增添蔬菜選擇。