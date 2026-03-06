官員貪污疊加重金屬污染　廣西書記直球對決：今天就亮亮家醜

▲廣西壯族自治區黨委書記陳剛。（圖／CFP）

記者魏有德／綜合報導

大陸全國兩會正在北京舉行，廣西代表團今（6）日舉行開放團組活動。廣西壯族自治區黨委書記陳剛在面對媒體詢問近年發生的非法採礦、重金屬污染等重大環保弊端及官員貪腐案件時，直言要「亮亮家醜」，將環境污染與官員腐敗等問題對外說明，也強調必須同時整治自然與政治「兩個生態」。

《極目新聞》報導，3月6日上午，十四屆全國人大四次會議廣西代表團在駐地召開第三次全體會議，審查「十五五」規劃綱要草案，舉行開放團組活動，向境內外記者開放。

有記者提問指出，廣西近年推動非法採礦與重金屬污染問題「倒查十年」專項行動，並提出化解歷史矛盾等措施，外界關注相關整治行動的背景與成效。對此，全國人大代表、廣西壯族自治區黨委書記、自治區人大常委會主任陳剛在會上直球對決回應。

陳剛表示，2024年廣西接連發生多起涉及重金屬污染的環境事件，相關問題與居民飲用水安全密切相關，引起社會關注，同時，去（2025）年上半年，中央查處了廣西壯族自治區政府前主席藍天立的案件，也使政治生態問題受到高度關注。

陳剛認為，看似一個是環境污染問題、一個是幹部腐敗問題，但經過分析後，兩者實際上互相關聯，部分幹部在處理環境問題時態度消極，有的流於表面整改，也有人與企業勾結甚至充當「保護傘」，導致歷史污染問題長期未能根本解決。

對此，陳剛表示，廣西提出同時修復政治生態與自然生態，強調不將問題推給下一任，「過去一年，當地開展涉重金屬污染和非法採礦案件倒查十年專項行動，同時推進打擊黑惡勢力三年專項行動，查處了一批涉及腐敗的幹部。」

此外，廣西還提出將化解歷史矛盾作為今（2026）年重點工作之一，包括長期存在的林權、地權與水權糾紛等問題，陳剛表示，部分糾紛已持續十年甚至更長時間，涉及群眾切身利益，需要政府加以解決。

陳剛強調，整治政治生態與自然生態問題需要長期持續推進，他也對外界喊話，希望媒體加強監督，「既要看我們怎麼說，更要看我們怎麼做。」