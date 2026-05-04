川普放棄南韓？駐韓美軍副司令「調離一個月」　協助伊朗作戰任務

▲美國第七航空隊司令兼駐韓美軍副司令艾佛森中將。（圖／達志影像／newscom）

記者羅翊宬／編譯

美國襲擊伊朗期間，美國第七航空隊司令兼駐韓美軍副司令艾佛森（David R. Iverson）中將，被證實從3月底起離開南韓近一個月，前往中東執行任務，直到4月才返回南韓。韓媒分析，此舉不僅與美軍調動愛國者飛彈等裝備支援中東戰事相呼應，更凸顯美軍擴大「戰略靈活性」，甚至連韓半島（朝鮮半島）防衛核心指揮高層也可被調離。

根據韓媒《東亞日報》獨家報導，熟稔外交、國防領域的2名南韓政府消息人士昨（3）日透露，艾佛森約於3月19日離開南韓，時時正值美韓年度聯合軍演「自由之盾」（FS）結束當天。他隨後前往位於美國佛州、負責中東作戰的美軍中央司令部等單位，並在4月中才返回南韓原駐地。

▲艾佛森中將因伊朗戰事被從南韓調離至中東。（圖／達志影像／newscom）

消息人士透露，艾佛森離開南韓期間，雖有部分時間休假，但大多數時間都從事與中東戰爭直接或間接相關的任務。消息人士更直言，「第七航空隊司令因韓半島以外戰事而離開近一個月，實屬罕見」。

由於該職位同時兼任駐韓美軍副司令與美韓聯合空軍構成軍司令，平時負責偵察監視北韓，戰時更須統籌指揮向北韓展開聯合空中作戰，其長時間缺席格外敏感。

外界關注，此次人事「抽調」與美軍先前將愛國者飛彈與薩德系統等防空資產轉往中東的動作相互呼應，被視為川普政府強調的「駐韓美軍戰略靈活性」正在具體落實。換言之，駐韓美軍不僅裝備可依全球戰略需求重新配置，就連高階指揮官也可能被臨時調離。

▲3月5日，位於南韓慶尚北道星州郡的薩德飛彈系統基地，正由美軍進行發射台拆卸作業，疑似準備將薩德撤往中東。（圖／達志影像）

南韓前國防部次長申範澈分析，艾佛森曾任美軍參謀首長聯席會議聯合戰力副本部長，「他很可能參與中東戰爭的戰力規劃」，直言這顯示戰略靈活性已從裝備擴展至人力，甚至是指揮體系核心。

也有觀點認為，艾佛森此行可能涉及分析中東戰事經驗，並研擬未來在韓半島適用的作戰模式。不過，多數安全人士認為，以其職務層級而言，不太可能僅為分析戰果而長時間離開，顯示其任務性質更具實質指揮或規劃意味。

針對相關疑慮，美軍第七航空隊發言人僅表示，無法說明具體行程。南韓國防部則劃清界線，並再度強調，目前美韓之間並未討論裁減或撤離駐韓美軍。