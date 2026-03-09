北京壽司郎遭曝吃到「寄生蟲卵」　店員淡定表示：其他照樣賣

▲北京壽司郎排隊人氣相當旺，有不少代排黃牛開出一張號碼牌200元人民幣的價格。（圖／翻攝自微博 小紅書）

記者廖翊慈／綜合報導

日本連鎖壽司品牌壽司郎北京一間門市近日被爆出鮪魚刺身中出現肉眼可見的寄生蟲卵，引發消費者恐慌與監管部門介入調查。事件曝光後，多間門市客流量明顯下滑，部分門市排隊人數較以往減少約三成，昔日被稱為「商場排隊王」的壽司郎正面臨信任危機。

據《海報新聞》報導，北京門頭溝區一間壽司郎門市有消費者1日在食用鮪魚刺身時，吃到第四片才發現，魚肉表面附著大量白色顆粒狀物體，疑似寄生蟲卵，並拍攝影片上傳網路，引發廣泛關注。但令人疑惑的是，涉事門市至今仍正常營業，店員更淡定表示，其他鮪魚產品照樣賣。

▲消費者拍下有問題的鮪魚生魚片。（圖／翻攝自小紅書）

涉事門市主管事後承認食材存在問題，表示若消費者因食用相關產品造成健康損害，門市將承擔醫療賠償。不過當時僅免除約200元餐費（人民幣，下同，約台幣923元），並拒絕支付消費者體檢費用，稱需「確認健康問題與魚片有關」後才會賠償。

後續門市又提出賠償1000元（約台幣4616元）及相關就醫費用，但要求消費者刪除網路投訴影片與相關紀錄，遭當事人拒絕。事件持續發酵後，北京市門頭溝區市場監管局於4日介入調查，已封存同批次鮪魚食材並正式立案。

▲壽司郎鮪魚系列產品。（圖／翻攝自小紅書）

壽司郎方面則在7日發布聲明稱，公司「將食品安全視為生命線」，會全力配合監管部門調查並進行整改。不過目前品牌並未全面下架生食產品，也未啟動全中國供應鏈自查。

報導指出，北京部分壽司郎門市客流量明顯下降。例如西單大悅城門市高峰時段排隊號碼過去曾超過1000號，如今降至約500至600號左右，減少約三成。

▲北京一壽司郎門市。（圖／翻攝自小紅書，上同）

儘管客流下滑，涉事門市仍正常營業。有消費者也反映，部分門市鮪魚產品曾出現黑點，引發對食材品質的質疑。業界人士指出，若品牌未能及時給出更完整的食品安全說明與檢查結果，恐將持續影響消費者信任與品牌形象。