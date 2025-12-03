重返職場找回自信！　阿姿靠勞動部「就業促進措施」逆風翻盤

▲勞動部就業促進措施協助弱勢婦女重返職場，透過工時調整及僱用獎助，開啟重生契機。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

走過醫院走廊的冷光、穿梭家庭照護的綿密心力，44歲的阿姿（化名）早已習慣把自己的世界縮小成兩名罕病孩子與家計壓力的軌道，然而命運並未放過她：丈夫因車禍失能被資遣，全家頓時跌入經濟谷底，她想重返職場，卻一次次因工時受限被拒於門，直到勞動部的「就業促進措施」介入，才讓她在風雨裡再次看見光。

阿姿曾在餐飲業、保險業、學校單位工作，熟悉職場節奏，也懂責任重量。只是多年的照護，讓她不得不來來去去，一次次暫別職涯。當家庭經濟壓力如海潮般湧上心頭時，她重新投入求職市場，卻接連碰壁。上班時間限制，是雇主眼中最現實的考量。

就在她幾乎想放棄的時候，朋友建議她到勞動部雲嘉南分署台南就業中心安平就業服務台尋求協助。那一天，她說：「我只是想要賺一份生活費，但也不能放下家人。」就業服務員聽進心裡，也看見她的困境，開始替她搭橋、找路、突破限制。

在服務員的協助下，她申請「婦女再就業計畫」與相關就業獎助措施，再加上「工時調整獎勵」與「僱用獎助」等資源，成功說服一間不織布工廠願意以彈性排班方式聘用她。雇主不僅放心，她也終於能兼顧家庭與收入。她笑著說：「這份工作不是只有賺錢，是讓我重新看到希望。」

儘管工時經常需要調整，但阿姿工作態度積極、學習快速，交辦任務從不延誤，反而因努力與韌性獲得同事肯定。她把有限的時間做得更紮實，也把生活的裂縫縫補得更穩。

台南就業中心主任洪儷瑋表示，阿姿的故事，是弱勢家庭在逆境中仍能發光的例子；而對社會來說，這樣的支持機制就是一道溫暖的安全網。她也說，為協助弱勢失業勞工就業，勞動部提供「僱用獎助措施」，每人每月最高補助1萬5,000元、最長12個月，並有「職場學習與再適應計畫」協助勞工重建職能、適應環境。

為讓更多女性重返職涯軌道，勞動部自2023年推動「婦女再就業計畫」，2024年推出「五五就業獎勵」，鼓勵因家庭因素暫離職場的婦女，以及55歲以上或45歲以上依法退休者，透過公立就業服務機構推介就業，可領最高6萬元的就業獎助金，成為重啟人生的後盾。

若有求職需求，民眾可洽詢各地公立就業服務機構，或造訪「台灣就業通」網站，查詢相關職缺、活動與補助措施，亦可撥打免付費專線0800-777-888，由客服提供完整諮詢，為下一步職涯旅程找一盞燈。