勞動部助企業因應國際經濟挑戰　攜手企業穩定招工　

▲▼ 朴子就業中心辦理安定就業年度壓軸交流會 助產業提前因應國際情勢布局 。（圖／朴子就業中心提供）

記者翁伊森／嘉義報導

為協助企業因應國際情勢提前布局，勞動部朴子就業中心昨日（1）上午在馬稠後產業園區污水處理廠行控中心，舉辦「支持勞工安定就業措施企業交流座談會暨政策宣導」活動。這場次企業交流座談會是嘉義地區今(114)年度的壓軸，由朴子就業中心、嘉義縣政府經濟發展處及馬稠後園區廠商協會共同主辦，跨單位合作攜手支持企業穩健運作，受到產業高度關注，共24家廠商、30位企業代表踴躍參與，展現產業積極掌握政策資訊的需求。

面對今年全球經濟波動與國際課徵對等關稅帶來的影響，朴子就業中心從4月迄今，已全面啟動積極關懷服務 794家事業單位，更主動走入產業第一線，在馬稠後、嘉太、朴子等產業園區密集辦理5場次「支持勞工安定就業措施企業交流座談會暨政策宣導」，與企業面對面溝通，在變局中提供「穩勞工、挺雇主」最新補助與因應策略，期待勞資政共同合作提前布局新（115）年度產業情勢。

勞發署雲嘉南分署技正楊慶元表示，「支持勞工安定就業措施」是在經濟變局下穩定就業的相關補助與措施，目的在於協助企業穩定經營與保障勞工就業。主要計畫有協助勞工渡過減班休息期間的「僱用安定措施」與「充電再出發訓練津貼」，以及提供雇主「勞工就業通計畫」的僱用獎助、工作崗位訓練及職務再設計等。鼓勵企業積極運用這些資源，應變市場變動期間維持企業競爭力，並保障勞工的收入與專業成長。

馬稠後產業園區廠商協會理事長魏坤池說，「補助方案有效協助企業因應外在衝擊，也能減輕減班休息期間的薪資負擔，對企業營運與勞工權益都有切實助益。」，政府在關鍵時刻推出相關安定就業措施，讓企業極具感受。會中除說明勞動部支持勞工安定就業之相關措施外，亦邀請經濟部產業發展署與財政部代表出席，提供企業有關多元發展貸款、研發轉型補助、貿易融資利息減碼、輸出保險費用減免及租稅優惠和協助等資源交流，協助廠商面對市場波動、提升競爭力，並降低短期衝擊對營運的影響。

朴子就業中心主任張春美指出，今年度已完成在嘉義各園區的政策宣導與企業交流，後續將持續深化與產業鏈的溝通合作，協助企業降低成本並維持人力穩定，共同面對新（115）年度可能出現的挑戰。她呼籲企業主多加運用政府相關資源，並可至勞動部「因應美國關稅我國出口供應鏈支持方案」專區(https://www.mol.gov.tw/1607/28752/79749/79773/post)查詢政策資訊，或洽詢朴子就業中心（05-3621632）由專人提供協助。政府將持續與產業並肩同行，保障勞工權益與企業營運雙重穩定，為嘉義地區打造更具韌性的就業環境。