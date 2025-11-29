地球「三大傷口」規模6地震頻傳　專家示警：近期恐有7以上強震

▲11月規模6地震頻傳，阿拉斯加震央接近過去規模9.2強震。專家示警近期恐有規模7強震。（圖／郭鎧紋提供）

記者許敏溶／台北報導

過去兩天蘇門達臘與阿拉斯加接連發生規模6以上地震。地震專家郭鎧紋表示，從1900至今發生過五起規模9以上地震，這五大危險區產生五大傷口，其中三個傷口的震央附近，在11月都曾出現規模6以上地震，加上地球目前正進入第二地震活躍期，預估在蘇門答臘、阿拉斯加跟日本海溝，近期可能出現規模7以上強震，未來也不排除再度出現規模9以上強震。

阿拉斯加昨（28日）發生規模6.0地震，而蘇門達臘外海在前天（27日）則發生規模6.6地震。郭鎧紋表示，發生在這兩個區域的地震看似不大，但在該區域附近過去都曾發生規模9以上強震，包括阿拉斯加在1964年曾發生規模9.2強震，釋放能量相當於3.2萬顆原子彈爆炸威力，蘇門達臘外海在2004年曾發生規模9.1強震，釋放能量約2.26萬顆原子彈。

▲郭鎧紋表示，從1900年至今，地球五大危險區域發生過規模9以上強震，產生五大傷口。（圖／郭鎧紋提供）

郭鎧紋進一步表示，從1900年至今，地球共發生五起規模9以上強震，這五大危險區也產生五大傷口，除了上述阿拉斯加跟蘇門達臘外海，還有2011年日本海溝的9.1強震，其他兩個則是1960年發生在智利的規模9.5強震，釋放能量相當9.05萬顆原子彈，還有1952年堪察加半島規模9.0強震，釋放能量約1.6萬顆原子彈。

「地球正進入第二地震活躍期！」郭鎧紋分析，從1952至1964年，可以稱為第一波地震活躍期，總計出現三起規模9以上強震，而從2004年開始則是第二波，先後2004年蘇門達臘外海9.1、2011年日本海溝9.1強震，預估未來還有規模9以上強震，但時間上比較難確定。

不過，郭鎧紋認為，由於今年11月，在蘇門答臘、阿拉斯加跟日本海溝，都發生過規模6以上地震，其中日本岩手縣外海出現規模6.8、6.4、6.0三連震，讓日本緊張不已，且震央都鄰近過去曾發生規模9以上地震的區域，故近期可能要注意可能出現規模7以上地震，未來更可能出現規模9以上強震，民眾要留意。