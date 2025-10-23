中國毒梟張志東落網　美墨同時通緝

▲吩坦尼止痛貼片。（圖／達志影像／美聯社）

記者葉國吏／綜合報導

墨西哥安全消息人士向法新社透露，古巴近日逮捕了一名中國籍毒梟張志東，此人綽號「王兄」，曾於今年7月在墨西哥居家監禁期間逃脫，並受到美國與墨西哥雙方通緝。古巴當局目前正在決定是否將他引渡。

張志東被指控與墨西哥的兩大毒品集團——「西納羅亞集團」（Sinaloa Cartel）及「哈里斯科新世代」（Jalisco New Generation）關係密切。這兩個集團已被美國列為「外國恐怖組織」。根據墨西哥安全部長賈西亞（Omar Garcia Harfuch）的說法，張志東是國際洗錢的核心人物，負責協調毒品流通，特別是將強效止痛劑吩坦尼從中國運往多個地區。

這名毒梟於2024年10月在墨西哥落網，當時他正等待引渡至美國的聽證會。美國指控他涉嫌洗錢並已對其發布逮捕令。然而，他在獲得居家監禁的期間成功逃脫，使得案件更加棘手。如今他被逮捕後將留在古巴，由當地政府決定是否將其交給美國或墨西哥。

吩坦尼是一種合成鴉片類藥物，效力驚人，是海洛因的50倍。由於成本低廉且製造簡便，芬太尼成為毒品市場的「熱門選項」，也是美國藥物濫用危機的主要罪魁禍首。美國曾多次向墨西哥及中國施壓，希望能阻止這類毒品的流通，而張志東正是這條毒品供應鏈上的重要人物。