政治 政治焦點 國會直播 專題報導

議員爆大巨蛋逃生前得先「健身」移盆栽　北市府認：有違規疑慮

▲大巨蛋影城戶外平台枯樹擋路　洪婉臻諷蔣萬安「難道逃生前先移盆栽」。（圖／洪婉臻提供）

▲大巨蛋影城戶外平台枯樹擋路。（圖／洪婉臻提供）

記者鄭佩玟／台北報導

台北大巨蛋園區影城17日試營運，9日即開放預售場次，市議員洪婉臻今（13日）在議會質詢揭露即將開幕的大巨蛋影城，以及商場外牆的戶外平台內，有大型植栽、甚至枯樹阻礙逃生，部分位置與避難用緩降機重，「難道逃生前還要先移盆健身嗎？」蔣萬安答詢回應，請消防局會後即刻派人會勘處理，消防局長莫懷祖則說，確實會有一些違規疑慮，會馬上排除。

洪婉臻質詢指出，蔣萬安有關大巨蛋影城營運在即，相關軟硬體、交通配套是否完備。不過，第一題針對試營運日期，蔣萬安就回應「年底、明年」，錯誤連連讓洪婉臻隨即提醒蔣萬安，是本週五即就要試營運。

▲大巨蛋影城戶外平台枯樹擋路　洪婉臻諷蔣萬安「難道逃生前先移盆栽」。（圖／洪婉臻提供）

▲洪婉臻諷蔣萬安「難道逃生前先移盆栽」。（圖／洪婉臻提供）

洪婉臻以照片指出影城戶外平台上樹木好像枯萎，並請蔣萬安回應平台可否種樹？蔣萬安則解釋，樹木枯萎可能剛栽種。隨後洪婉臻提出平台拉近的照片，要求蔣萬安針對戶外平台屬於避難平台或景觀平台具體回答，建管處處長虞積學回應，未規定不能栽種植栽，並稱絕非避難平台。

不過，洪婉臻又質疑，如非避難平台為何有逃生緩降機的設置？並舉出有設置緩降機的平台照片補充，盆栽旁就有緩降機，且緩降機近乎被樹叢湮沒，是否有安全疑慮？難道逃生前要先搬盆栽、逃生前先先健身？蔣萬安回應，請消防局會後即刻派人會勘。莫懷祖坦承，會有一些違規疑慮。目前會馬上排除，請廠商移走。

洪婉臻強調，影城開幕營運人潮湧入，安全不容小覷，安全絕對比美觀重要，請蔣市府立即盤檢改善。

遠雄集團公共事務室經理夏至賢對此說明，依《各類場所消防安全設備設置標準》規定，緩降機周圍須保有0.5平方公尺以上之操作面積。經臺北市政府消防局現場勘查確認，影城棟綠化設計，均符合規定，不影響避難逃生動線。
 

