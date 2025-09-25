　
政治

賴清德打電話找人　徐榛蔚回話曝光：正在主持定期災後復原會議

▲▼總統賴清德赴花蓮勘災，主動致電給縣長徐榛蔚詢問縣府需求。（圖／ETtoday攝影中心）

▲總統賴清德赴花蓮勘災，主動致電給縣長徐榛蔚詢問縣府需求。（圖／ETtoday攝影中心）

記者鄒鎮宇／綜合報導

花蓮馬太鞍溪堰塞湖發生嚴重溢流，造成光復鄉嚴重災情。總統賴清德25日赴花蓮勘災，詢問有沒有縣政府同仁在場，最後當場致電給花蓮縣長徐榛蔚詢問。對此，花蓮縣政府表示，花蓮縣災害應變中心今（25）日下午在光復糖廠前進指揮所召開定期災後復原會議，由縣長徐榛蔚親自主持，召集中央及地方各機關與單位總檢災後進度。會議期間，總統賴清德致電關心災情進度，徐縣長向總統說明地方當前最迫切需求，全力推動馬太鞍堰塞湖潰堤後復原與重建，早日恢復家園。

徐縣長會中強調，馬太鞍溪堰塞湖潰堤造成嚴重災情，重創光復鄉多處村落，道路、水源、民生皆受影響。縣府已於第一時間啟動全面動員，與鄉親齊心面對災難，全力加速復原進程，縣府與鄉親攜手共同面對，務求在最短時間內恢復居民的正常生活秩序。

會議期間，總統賴清德特別致電關心災情進度，徐縣長向總統說明地方當前最迫切需求，目前急需人力及機具，尤其是長期人力來協助家園，重型機具之後還能夠長期支援，此外，恢復家園更需要中央經費的支援協助。

▲▼賴清德打電話找人　徐榛蔚回應了：正在主持定期災後復原會議。（圖／花蓮縣政府）

▲▼賴清德打電話時，徐榛蔚正在主持定期災後復原會議。（圖／花蓮縣政府）

▲▼賴清德打電話找人　徐榛蔚回應了：正在主持定期災後復原會議。（圖／花蓮縣政府）

另外，衛福部賑災基金會已經啟動募款，花蓮縣政府在災情發生第一時間已行文行政院，請行政院核定花蓮縣光復鄉馬太鞍溪堰塞湖下游周邊區域範圍成為重大災害區，目前為止還未受到中央核定，因此目前主要受理民眾捐贈物資為主。

賴清德電話中回覆，「這樣我了解，那大家先加油，我們一定會支持，跟花蓮縣在一起。」

另外，徐縣長也希望中央儘快啟動興建馬太鞍橋的復建工程，馬太鞍溪堤防無論是二號堤防或三號堤防及此次潰堤造成的堤防缺口部分，也請經濟部水利署第九河川分署能加速處理工程復建。賴清德答覆，「ok！」。

徐榛蔚又說，目前自來水供水不穩定，整個光復鄉自來水供應不暢通，而民眾急需水來整理家及生活所需，懇請總統重視及協助。賴清德也說，「我會指示，開完會後會指示。」

賴清德最後向徐縣長說，「這個我們會來了解，要好好加油喔。」徐縣長也表達花蓮縣政府救援復建24小時不停歇，感謝總統來電關心與表達協助。

徐縣長於會中指示各單位全力進行復原工作，務必保障鄉親的權利。因應馬太鞍溪橋斷橋並遭沖毀，未來兩年193線可能成為南北向主要交通幹線，193線拓寬需要設計規劃，為當務之急，此外，相關單位在協助交管時，不要影響救災及復原動作，閒雜人等動線交通管制，車輛移除作業協調，依法行政，表示車輛應移至不影響交通的地點。

會中針對清潔作業規劃進行進度報告，部分區域已有志工與團體投入協助，預計數日內完成街道清理。徐縣長強調，重點熱區的進出動線需嚴格管制，並請相關單位依時段支援。部分區域已完成過半進度，另有地段尚待展開，晚間將有其他團體與後備單位加入協助。主要道路亦同步投入，並動員人力持續處理垃圾與漂浮物，以加速恢復市容。

會中也提及仍有部分失聯人員尚待搜尋，搜救工作必須以人命安全為優先；多處收容所持續安置災民，醫療團隊已進駐協助診療與用藥，並將依需求安排巡診。下週起預計提供疫苗接種，並針對慢性病與其他特殊需求加強照顧。

會議中也指出，目前仍有部分失聯人員尚在搜尋中，搜救作業不容鬆懈，花蓮縣府已與國軍、消防及特搜團隊協力，全力以赴，以人命安全為最高原則進行搜尋與搶救。

徐縣長最後再次強調，縣府已啟動「災後復原不打烊」模式，各局處採24小時輪班制，持續協助鄉親。她也呼籲中央儘速核定重大災區，加速撥付資源，讓鄉親早日重建家園、恢復安定生活。

77萬YTR沒出戰《中文怪物》　她親揭原因：不符條件

