來不及逃！他急喊「抓緊我」媽卻鬆手　倖存兒痛哭：不想讓我淹死

▲馬太鞍溪堰塞湖溢流釀慘重災情，示意圖。 （翻攝自記者爆料網）

圖文／鏡週刊

花蓮馬太鞍溪溢流，洪水沖進光復鄉市區，釀慘重災情。住在佛祖街的吳姓男子哽咽表示，水災來時，本來拉著媽媽一起逃命，但水迅速滅頂，「媽媽可能是不想讓自己一起淹死」，把手撥開往下沉沒，最後不幸罹難，讓他悲憤痛批，昨天沒人叫他們撤離，讓他如今家破人亡。

據中央災害應變中心統計，截至今（24）日15時00分災情匯報，目前累積17人死亡，32人受傷，17人失聯。其中罹難家屬吳男哽咽表示，昨看到水湧入時，還沒走到門口就已經深及腰部，隨即緊急拉著媽媽的手要逃出去，但沒想到洪水凶猛，一轉身，水就淹到鼻子高度，當下聲嘶力竭大喊「媽媽抓緊我」，但最後媽媽竟把他的手撥開，讓吳男悲痛表示，「應該是不想讓我一起被淹死」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

吳男表示，因水很快就上來，只能爬上屋頂等待救援，痛批昨天沒人叫他們撤離，導致水災來時拉著媽媽要逃，但水真的淹太高，想到母親過去為了照顧孩子吃很多苦，如今又罹難，感到非常難過。

由於許多倖存者證件、錢財都被沖走，且罹難者家屬都未有身分證件，目前警方已協助採集口腔黏膜做DNA確認與罹難者關係。另外，光復市區因目前仍泥濘難行，因此僅有3具遺體送往瑞穗生命園區，現場陸續有家屬確認身分與報驗作業。



更多鏡週刊報導

「晚上不要熟睡」注意山上聲音 馬太鞍祖靈早預言堰塞湖災難！網驚：頭皮發麻

馬太鞍堰塞湖溢流30分鐘 如「6000個奧運標準游泳池」水量！2個月監測紀實曝光

板橋車站今拉封鎖線原因曝光！無障礙廁所有動靜 男當場被控性侵