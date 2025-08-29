　
政治

快訊／一毛未刪！　600億災後特別預算院會三讀通過

▲七二八復原重建預算案三讀，立法院長韓國瑜敲槌通過。（圖／記者林敬旻攝）

▲七二八復原重建預算案三讀，立法院長韓國瑜敲槌通過。（圖／記者林敬旻攝）

記者崔至雲／台北報導

立法院會今（29日）三讀通過「中央政府丹娜絲颱風及728豪雨災後復原重建特別預算案」。匡列經費為新台幣600億元，僅經濟部編列2筆電力系統預算有條件凍結10%，及國家通訊傳播委員會1筆預算有條件凍結30%。

特別預算案依部會別的編列情形，分別為原住民族委員會及所屬編列46億元、國家通訊傳播委員會3億元、行政院公共工程委員會1億元、內政部主管編列38億元、教育部主管編列4億元、經濟部編列187億元、交通部編列69億元、農業部主管編列203億元、環境部編列編列16億元、文化部編列3億元、預備金編列30億元。

此外，有三項民眾黨團的預算凍結提案，經修改後通過。其中兩項來自於經濟部「電力系統」，分別是經濟部能源署辦理移動式電源、儲能等微電網建置等相關行政作業費8億元，及撥補台電強化受災地區輸電線路及電網防災韌性經費102億元，均凍結10%，要求經濟部及能源署於1個月內，向立法院經濟委員會提出微電網基礎盤點與建制進度書面報告，始得動支。

另1筆則是通傳會（NCC）的受災地區電信系統及有線廣播電視系統復原重建補助經費2.95億元，被民眾黨團提案凍結30%，要求NCC於3個月內向交通委員會提出書面報告，並經同意後，始得動支。

災後重建條例三讀！預算增至600億　涵蓋農業設施、電力系統

災後重建條例三讀！預算增至600億　涵蓋農業設施、電力系統

立法院會今（15日）三讀通過「丹娜絲颱風及728豪雨災後復原重建特別條例」。其中重建經費上限600億，協助災區復原，包括農業設施、電力系統、電信系統及有線廣播電視系統、自來水、瓦斯及燃氣設施、家園及公共設施等補貼等。

王鴻薇批普發1萬「一拖再拖」　籲行政院依三讀時程10月底前發放

王鴻薇批普發1萬「一拖再拖」　籲行政院依三讀時程10月底前發放

三黨達共識！災後重建特別條例增至600億元　週五院會拚三讀

三黨達共識！災後重建特別條例增至600億元　週五院會拚三讀

「剴剴條款」二讀投下同意　邱議瑩發聲明回應了

「剴剴條款」二讀投下同意　邱議瑩發聲明回應了

告別「博愛座」從語言轉變到法律共識　《身障權法》修法帶來的革命

告別「博愛座」從語言轉變到法律共識　《身障權法》修法帶來的革命

災後特別預算三讀

