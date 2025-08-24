　
社會 社會焦點 保障人權

快訊／美籍男士林服飾店「揮刀」大鬧

▲▼快訊／美籍男士林服飾店「揮刀」大鬧。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲一名美籍男子23日晚間在台北市士林區一間服飾店「揮刀」大鬧。（圖／記者邱中岳翻攝）

記者邱中岳、趙蔡州／台北報導

台北市警方23日晚間接獲民眾通報，一名37歲美籍男子拿著塑膠玩具刀在士林區大東路一間服飾店揮舞滋事，嚇壞在場店員與顧客。員警獲報後，立刻趕到現場處理，將人控制並帶回派出所釐清案情。

警方表示，這位男子當時在店內持玩具刀高聲喧嘩，31歲盧姓店員上前勸阻，但男子仍拒絕離開，員警抵達時仍手持玩具刀，立即將對方帶返派出所調查，訊後依違反《社會秩序維護法》第68條第2款函送法辦。

08/22 全台詐欺最新數據

520 2 7597 損失金額(元)

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

輝達效應擴散範圍為何？《住展》統計除北士科內明顯受惠，像是北投其他區域、士林、甚至是三重、淡水，房價在輝達公布後並無明顯走升。不過建商代銷業者表示，只要是10分鐘內的個案仍有受惠，來人量提升，像是劍潭商圈就很明顯。

