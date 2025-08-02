傳美國北約制定「援烏新機制」　歐洲出資供應所需武器





▲這項機制依據「烏克蘭優先需求清單」（PURL）為基礎，向烏克蘭提供美製武器。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

美國與北約（NATO）正在研擬全新對烏克蘭的軍援機制，由歐洲盟國出資採購或轉讓美製武器。這項轉變發生在美國總統川普對俄羅斯持續攻擊烏克蘭感到不滿之際，讓跨大西洋盟國圍繞烏克蘭問題的合作再度展開。

路透引述消息指出，這項機制依據「烏克蘭優先需求清單」（PURL）為基礎，向烏克蘭提供美製武器，也就是由烏克蘭列出所需武器的優先順序，每批軍援價值約5億美元，接著由北約國家進行內部協商來決定由誰捐贈或是支付清單上的武器費用。

歐洲一名官員透露，北約國家希望透過此方式向烏克蘭提供價值100億美元的武器。不過尚不清楚他們希望在何時交付武器給烏克蘭。

北約官員則強調，這是由北約協調的自願性計畫，鼓勵所有盟國參與，並稱這項新機制包括一個經北約最高軍事司令批准的北約託管帳戶，盟國可把購買烏克蘭武器的資金存入其中。

美國官員說明，此舉可讓捐贈武器的北約成員國繞過冗長的美國軍售程序，快速補充自身軍備庫存。

針對相關消息，北約拒絕置評，白宮、美國五角大廈、烏克蘭駐美大使館均未回應。俄軍目前仍在烏克蘭境內逐步推進，控制烏克蘭約五分之一領土。