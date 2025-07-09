AI人才爭奪白熱化　OpenAI一次挖走特斯拉與Meta重量級工程師

▲OpenAI執行長奧特曼（Sam Altman）。（圖／路透）

記者吳立言／綜合報導

生成式AI巨頭OpenAI再度出手挖角，近期一次網羅四名來自特斯拉、xAI和Meta的資深工程人才，持續擴大其在基礎設施與模型研發方面的技術團隊。

根據公開資訊，本波加入OpenAI的成員包括：

特斯拉軟體工程副總裁David Lau

xAI／X 的基礎設施工程主管Uday Ruddarraju

xAI 基礎建設工程師Mike Dalton

Meta 資深 AI 研究員Angela Fan

其中，David Lau曾是特斯拉軟體核心決策團隊一員，Uday Ruddarraju則在馬斯克旗下的xAI 領導基礎設施擴展任務，Mike Dalton為早期加入xAI的核心系統工程師，而Angela Fan則長期參與Meta 在語言模型領域的研究計畫。這些人才的背景涵蓋從大型模型訓練、部署基礎設施，到應用層開發與資料工程等多個層面。

這四位高階工程師已確認正式轉職至OpenAI，主要加盟其scaling team，負責支撐後端硬體、資料中心及Stargate AI（星門計畫）基礎建設項目。人員涵蓋從模型訓練到超級電腦及後端架構等領域。

這波轉職不僅凸顯OpenAI在AI人才市場中的吸引力，也反映出目前科技圈圍繞AI研究、基礎建設、模型效能優化的激烈競爭。分析人士指出，具備AI工程與基礎建設背景的人才正在成為各大科技公司爭奪的核心資源。

目前OpenAI並未對此批新進人員發表正式聲明，但這已成為矽谷觀察人士熱議的話題。有評論認為，此舉可能與OpenAI近期強化AI基礎架構、自研晶片與模型加速平台的發展方向密切相關。