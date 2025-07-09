　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
AI科技 AI大趨勢 AI生活 數位應用 3C科技

AI人才爭奪白熱化　OpenAI一次挖走特斯拉與Meta重量級工程師

▲OpenAI執行長奧特曼（Sam Altman）。（圖／路透）

▲OpenAI執行長奧特曼（Sam Altman）。（圖／路透）

記者吳立言／綜合報導

生成式AI巨頭OpenAI再度出手挖角，近期一次網羅四名來自特斯拉、xAI和Meta的資深工程人才，持續擴大其在基礎設施與模型研發方面的技術團隊。

根據公開資訊，本波加入OpenAI的成員包括：

特斯拉軟體工程副總裁David Lau

xAI／X 的基礎設施工程主管Uday Ruddarraju

xAI 基礎建設工程師Mike Dalton

Meta 資深 AI 研究員Angela Fan

其中，David Lau曾是特斯拉軟體核心決策團隊一員，Uday Ruddarraju則在馬斯克旗下的xAI 領導基礎設施擴展任務，Mike Dalton為早期加入xAI的核心系統工程師，而Angela Fan則長期參與Meta 在語言模型領域的研究計畫。這些人才的背景涵蓋從大型模型訓練、部署基礎設施，到應用層開發與資料工程等多個層面。

這四位高階工程師已確認正式轉職至OpenAI，主要加盟其scaling team，負責支撐後端硬體、資料中心及Stargate AI（星門計畫）基礎建設項目。人員涵蓋從模型訓練到超級電腦及後端架構等領域。

這波轉職不僅凸顯OpenAI在AI人才市場中的吸引力，也反映出目前科技圈圍繞AI研究、基礎建設、模型效能優化的激烈競爭。分析人士指出，具備AI工程與基礎建設背景的人才正在成為各大科技公司爭奪的核心資源。

目前OpenAI並未對此批新進人員發表正式聲明，但這已成為矽谷觀察人士熱議的話題。有評論認為，此舉可能與OpenAI近期強化AI基礎架構、自研晶片與模型加速平台的發展方向密切相關。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

07/08 全台詐欺最新數據

更多新聞
593 3 2297 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／台南機車墜落水溝　女騎士死亡
快訊／大雷雨炸13縣市　最長持續2小時
丹娜絲摧殘幾乎滅村！　空拍片心碎曝光
真理大學最慘！全校多處遭破壞　災損1040萬
快訊／彰化又淹！　宣洩雨水像瀑布
新北議會財產申報！　他身家近30億負債41億
全台首家！華航「全航線、艙等」Wi-Fi免費
勇消吳恩碩救違規男殉職！　姑姑心碎：眼淚止不住
豪雨狂下驚見「堰塞湖」！　有潰堤風險下游示警

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 AI科技最新 全站最新

Grok輸出仇恨言論遭禁言　xAI緊急修正模型止血

AI人才爭奪白熱化　OpenAI一次挖走特斯拉與Meta重量級工程師

台灣大哥大攜手iStaging AI「企業實體店面3D化」

ChatGPT測試神祕新功能「一起學習」　探索AI在教育中的新角色

蘋果AI核心主管跳槽Meta　傳年薪數千萬美元挖角成功

每筆任務半價＋支援十億tokens！Gemini API批次模式重磅登場

【哭到腿軟】土城姊妹遺體相驗 父親痛喊：一次帶走2個女兒

【爸爸育兒】2娃看到載豬車狂喊：媽媽～

【戀愛了】 #李珠珢 剪掉仙氣長髮！新造型「俏麗短髮」粉絲讚爆

台北戲劇獎／金士傑奪最佳男演員！　劉冠廷施名帥跪著頒獎

【烏龜的移動城堡】員林大淹水烏龜直接出航！乘著小窩被迫踏上漂流之旅XD

【珠珠寶貝大爆改】#李珠珢 齊短髮亮相！熱跳《Good Thing》畫面太香

刺青男被按喇叭停紅燈理論 見對方「包手」秒道歉：拍謝啦

彰化員林暴雨到處都淹水！到底誰在渡劫……

【翻船瞬間】新店廣興橋救援意外！5警消落水

【暴雨炸裂彰化】鹿港停車場成池塘　埔心民宅汽機車慘滅頂

Grok輸出仇恨言論遭禁言　xAI緊急修正模型止血

AI人才爭奪白熱化　OpenAI一次挖走特斯拉與Meta重量級工程師

台灣大哥大攜手iStaging AI「企業實體店面3D化」

ChatGPT測試神祕新功能「一起學習」　探索AI在教育中的新角色

蘋果AI核心主管跳槽Meta　傳年薪數千萬美元挖角成功

每筆任務半價＋支援十億tokens！Gemini API批次模式重磅登場

周五前低壓帶不走「今明雷雨最劇烈」 西部警戒

台中5口命案原排定明火化「緊急喊卡」　等候遺體退冰法醫抽血

日圓「0.2014」殺紅眼　貴婦手握500萬日圓悲訴虧慘

多元計程車運將下車抽菸...遭賓士AMG撞飛奪命！駕駛棄車落跑

LIVE／17縣市豪大雨特報　全台風雨即時影像直播

解約潮來襲　2大屯區淪預售「重災區」

山本由伸被KO後退出明星賽　大聯盟公布遞補人選

快訊／台南六甲機車墜落水溝　女騎士送醫搶救不治

台灣山葉XMAX／TRICITY 300召修！近1.3萬台、最嚴重恐熄火

快訊／大雷雨炸13縣市　最長持續2小時

【爸爸育兒】2娃看到載豬車狂喊：媽媽～

AI科技熱門新聞

研究揭DeepSeek用戶活躍度直線下滑

OpenAI：GPT-5將整合所有AI功能

大量企業想靠AI省錢結果賠更多

台灣大哥大攜手iStaging AI

OpenAI延攬特斯拉與Meta重量級工程師

Grok輸出仇恨言論遭禁言

ChatGPT測試「一起學習」新功能

蘋果AI核心主管傳年薪千萬跳槽Meta

Gemini API批次模式半價登場

工程師同時任職多家矽谷新創遭踢爆

Meta測試AI主動訊息新功能

吳恩達傳授AI實作秘訣

皮克斯創意長批AI「太無聊」

彭博：美擬管制「輝達AI晶片」輸馬泰　防流入中國

更多熱門

相關新聞

ChatGPT成癮「對兒少影響更大」　醫憂：成為逃避壓力的出口

ChatGPT成癮「對兒少影響更大」　醫憂：成為逃避壓力的出口

ChatGPT等AI工具日益進化，成癮風險也上升。對此，台大醫學院精神科兼任助理教授林朝誠醫師說，當年網路、手機興起，研究團隊均觀察到有成癮疑慮，故之前便預期ChatGPT應無例外，而個案的出現也證明AI確實有成癮可能，且力道恐更強，關鍵在於「雙重擬社會互動」。

轟P圖遺照、AI變造聲音政府不辦　藍怒批司法雙標護綠打藍

轟P圖遺照、AI變造聲音政府不辦　藍怒批司法雙標護綠打藍

蘋果AI核心主管傳年薪千萬跳槽Meta

蘋果AI核心主管傳年薪千萬跳槽Meta

台日AI廠79億採購合約　揭輝達B200 GPU在大阪新應用

台日AI廠79億採購合約　揭輝達B200 GPU在大阪新應用

Gemini API批次模式半價登場

Gemini API批次模式半價登場

關鍵字：

OpenAITeslaxAIMetaAI挖角stargate星門計畫

讀者迴響

熱門新聞

陳柏霖要娶小6歲女團成員庭瑄了！

單親爸為錢下海拍GV「多男激戰」

LINE「12款免費貼圖」限時下載！

快訊／上班快改道！　國3事故全線封閉

勇消吳恩碩救人溺水亡　醫師：打35強心針仍宣告不治

快訊／強對流！　大雷雨襲2縣市

快訊／線狀對流來了　13縣市豪大雨特報

殉職勇消吳恩碩「留下年幼兒女」 曾喊：願消防員出入平安

快訊／又襲彰化！　大雷雨轟2縣市

快訊／陸將8家台灣實體列入出口管制　漢翔、中科院入列

即／川普：明早公布至少7國貿易名單

快訊／4縣市22地淹水警戒　彰化10鄉鎮列一級最嚴重

想當郭台銘兄弟綜合體！　郭家二代25歲上位

台南市12區明天「停止上班上課」！

快訊／大雷雨南移！　轟4縣市

更多

最夯影音

更多

【哭到腿軟】土城姊妹遺體相驗 父親痛喊：一次帶走2個女兒

【爸爸育兒】2娃看到載豬車狂喊：媽媽～

【戀愛了】 #李珠珢 剪掉仙氣長髮！新造型「俏麗短髮」粉絲讚爆

台北戲劇獎／金士傑奪最佳男演員！　劉冠廷施名帥跪著頒獎

【烏龜的移動城堡】員林大淹水烏龜直接出航！乘著小窩被迫踏上漂流之旅XD

熱門快報

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

免費抽超人力霸王舞台劇

免費抽超人力霸王舞台劇

暗黑魔城開戰在即！光之英雄集結！加入會員抽免費門票，放電孩子暑假不煩惱。

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

周周開獎！七好禮連環送

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

唐吉訶德必買零食開箱！

唐吉訶德必買零食開箱！

「文里補習班」開課啦！開箱唐吉訶德店員推薦的必買零食，看看哪樣最合胃口吧！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面