彭博：美擬管制「輝達AI晶片」輸馬泰　防流入中國

▲輝達推出名為「Project DIGITS」的個人電腦，搭載與聯發科共同開發的GB10超級晶片。（圖／ETtoday直播）

記者葉國吏／綜合報導

美國政府計劃加強對人工智慧（AI）晶片的出口監管，聚焦馬來西亞和泰國，以防止半導體經由這兩國流入中國。根據彭博報導，知情人士透露，美國商務部正草擬新規範，旨在遏制中國透過東南亞中間商取得輝達（Nvidia）等公司生產的先進AI處理器。

消息指出，這項新規尚未定案，內容可能仍有調整空間。由於涉及敏感談話，知情人士選擇匿名。美方官員計劃將馬來西亞和泰國的出口限制與「AI擴散規則」的全球性框架結合。該規則最早由前總統拜登政府提出，但曾遭輝達及部分盟友反對。

自2022年起，美國已對中國採取半導體銷售限制，並於2023年擴展至40多個國家。川普政府此舉被視為改革拜登時期政策的第一步。商務部於今年5月曾表態，計劃以更具包容性和策略性的方式取代過去的規則。

不過，消息人士指出，草案仍有多項未解決的問題，例如美國晶片在海外資料中心的安全使用條件，這對中東市場尤其敏感。此外，目前尚未明確是否會擴大監管範圍至其他國家。

針對此事，美國商務部未作回應，馬來西亞和泰國政府發言人亦未置評。輝達執行長黃仁勳曾表示，並無證據顯示AI晶片遭非法轉移，但未具體提及任何國家。