4年前收賈永婕防疫神器！急診醫嘆同事全跑光了：被政府打垮

▲護師工會統計，今年前5個月已有877名護理師離職，全年度光急診醫師預估就會有近200人出走。（圖／CTWANT資料照）

圖文／CTWANT

台灣醫護人力持續流失，引發外界高度關注。日前一名急診醫師發文表示，自己看見臉書跳出四年前疫情爆發初期的回顧影片，然而經一同奮戰的醫療夥伴，如今已有逾10人選擇離開崗位。

該名急診醫師昨（25日）在臉書專頁「急診醫師碎碎唸」感慨地指出，自己看見臉書跳出四年前疫情爆發初期的回顧影片，讓他憶起當時藝人賈永婕熱心募資捐贈「電子影像喉頭鏡」支援前線，振奮了士氣，場面仍歷歷在目，「那個時候賈董還不是賈董，只是一個常常在臉書上PO文，分享熱愛事物的人，她非常熱血得到處募集防疫物資，送往前線」。

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然而該名醫師感慨，曾經一同奮戰的醫療夥伴，如今已有逾10人選擇離開崗位，「沒想到那個時候的賈董之後真的變成董事長，而那個時候陪在身邊一起抗疫的同事，離職的人已經至少有十位了，疫情打不倒的士氣，很輕易的就被政府的漠視和壅塞的急診給打垮」。

這也讓該急診醫師感嘆，「如果哪一天我也離開了，不是因為我不再熱愛急診，而是因為累了、倦了，年紀也大了，身體真的撐不住了。」

貼文引發眾多網友共鳴與心疼，不少人留言表示：「不想加油，尊重選擇，是執政黨漠視問題」、「我也有買，當年的不起霧面罩，後來在兵荒馬亂中亡佚了」。

事實上，根據台灣護師醫療產業工會統計，光是今年前五個月，全台已有877名護理師離職，急診醫師全年預估也恐將有近200人離開崗位，形成一波嚴重的離職潮，對留守醫護人員造成沉重壓力。

隨著離職潮擴大，前線醫護人員的壓力與倦怠感也與日俱增。醫界呼籲政府正視基層醫療環境困境，提出具體改善措施，才能留住寶貴的醫療人力，守護全民健康。

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