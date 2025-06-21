快訊／國家警報響！　大雷雨炸2縣市

▲夏季午後防雷雨。（示意圖／記者李毓康攝）

生活中心／綜合報導

中央氣象署今（21日）下午2時19分針對桃園市、新竹縣發布大雷雨即時訊息，持續時間至下午3時15分，請慎防劇烈降雨、雷擊，溪（河）水暴漲，坍方、落石、土石流，低窪地區慎防淹水。

大雷雨即時訊息示警區域

桃園市 大溪區、龍潭區、復興區

新竹縣 竹東鎮、關西鎮、芎林鄉、橫山鄉、北埔鄉、尖石鄉

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▲桃園市、新竹縣大雷雨即時訊息。（圖／氣象署提供）

氣象署下午2時21分也針對新竹縣油羅溪（雞油樹下區域）發布山區暴雨災防告警，持續時間至下午4時19分，此區域已有暴雨或有暴雨發生的機率，留意溪水暴漲並儘速遠離。

山區暴雨災防告警

影響時間：21日白天

＊警戒區域：新竹縣尖石鄉、新竹縣橫山鄉

▲今日天氣預報。（圖／氣象署提供）

根據氣象署預報，台灣處太平洋高壓暖氣團籠罩下，未來一周高溫炎熱，午後雷陣雨成為主要降雨型態。

今日風向逐漸轉為西南風，午後對流發展旺盛，尤其中部以北、東北部、東南部地區會出現短暫雷陣雨，大台北地區及各地山區更要留意局部大雨發生。

溫度方面，各地高溫約32至35度，大台北地區及南部近山區並有局部36度以上高溫發生，中午前後紫外線偏強。