GPT-4o「先推理再搜尋」現象頻傳　多模型切換機制疑正測試中

▲GPT-4o測試頻率升高 疑似驗證多模型路由系統啟動中。(圖/OpenAI)

記者吳立言/綜合報導

近期多名使用者觀察發現,GPT-4o模型在處理複雜問題時,行為模式出現微妙轉變,明顯趨向「先進行推理、再觸發搜尋」,顯示其內部極可能正在測試整合多模型的動態路由系統。搭配系統端頻繁出現的小規模測試更新,外界推測這或許是為下一波重大功能升級預作暖身。

