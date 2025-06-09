GPT-4o「先推理再搜尋」現象頻傳　多模型切換機制疑正測試中

▲GPT-4o測試頻率升高 疑似驗證多模型路由系統啟動中。（圖／OpenAI）
記者吳立言／綜合報導
近期多名使用者觀察發現，GPT-4o模型在處理複雜問題時，行為模式出現微妙轉變，明顯趨向「先進行推理、再觸發搜尋」，顯示其內部極可能正在測試整合多模型的動態路由系統。搭配系統端頻繁出現的小規模測試更新，外界推測這或許是為下一波重大功能升級預作暖身。
Gpt 4o is reasoning before searching, this is strong indication that they are testing the routing system between combined models.— Chris (@chatgpt21) June 8, 2025
Lots of new frequent small testing is becoming more frequent as we close in on the big,
GPT 5 pic.twitter.com/SsgJyWbBSc
根據資深用戶實測，GPT-4o在處理包含事實查詢、程式推理與視覺解釋等任務時，輸出邏輯顯得更加清晰、有層次，推論能力優於先前版本，但卻未必第一時間啟用搜尋工具（如內建瀏覽器或文件查詢模組），顯示系統可能先由語言模型進行初步判斷，再決定是否需要補強資訊。
ChatGPT 4o is now thinking first before searching, as well as in some other cases.— TestingCatalog News ???? (@testingcatalog) June 8, 2025
Silent updates ???? https://t.co/9S2PSDeUxW pic.twitter.com/lBqEUvG37h
此現象呼應先前OpenAI內部研究中提及的「多模型協同架構（Multi-Model Routing System）」，即透過路由模組依任務類型自動選擇最適模型，包括高效率處理簡單任務的輕量模型、深度推理專用的GPT-4核心以及接收來自搜尋引擎、檔案或圖像分析的外部資料模組。除了模型行為的微調，社群亦觀察到GPT-4o系統端近期頻繁出現以下異動：
◆回應風格不一致（可能源自多模型切換）
◆單次會話內表現突變（如某些問題明顯變慢或變快）
◆工具觸發條件疑似改動（例如code interpreter被更頻繁啟用）
這些訊號都與典型A/B測試（又稱拆分測試）、路由策略測試的行為模式一致，顯示OpenAI極可能正在內部逐步開放這類機制，並觀察其對生成品質與延遲的影響。
隨著GPT-4o成為ChatGPT的新預設主模型，外界普遍預期OpenAI將在2025下半年正式推出具備「多模型切換」、「更強語音對話」與「持續記憶」的新一代AI系統框架。這些目前仍在內部測試階段的改動，極可能就是下一波AI平台變革的前兆。
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