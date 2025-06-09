ChatGPT推出進階語音翻譯功能　付費用戶搶先體驗！

▲ChatGPT升級進階語音模式，現支援即時翻譯與更自然語調。（圖／記者吳立言攝）

記者吳立言／綜合報導

OpenAI週末宣布針對ChatGPT的付費用戶全面升級「進階語音模式（Advanced Voice Mode）」，不僅語調更自然、情緒表達更真實，現在更加入了即時語言翻譯功能，讓用戶無論身處異地、跨語溝通都能更流暢。

OpenAI表示，此次語音升級大幅提升了語音回應的流暢度與人性化表現，包含更細膩的語調變化、真實的語速節奏與停頓，以及對「同理心」「諷刺」等情緒的更準確詮釋。

進階語音模式也首次引入「連續翻譯模式」。只需啟動語音功能並請求翻譯，ChatGPT即可在整段對話中持續進行雙向翻譯。例如，在巴西餐廳點餐時，ChatGPT可將使用者的英語翻譯為葡萄牙語，並即時將服務員的葡語回應翻譯回英文，打造即時口譯般的體驗。

儘管升級帶來明顯改善，OpenAI也坦言目前仍存在已知限制。例如在特定語音選項中，可能會出現語音品質略降或音調變化異常等情況。此外，系統偶爾仍會出現「語音幻覺」現象，例如插入類似廣告聲、無意義噪音或背景音樂等，官方表示已著手追蹤並持續優化中。

OpenAI近年持續推進語音互動技術，今年稍早便已針對語音中斷與口音識別進行改良，此次更新則再度提升ChatGPT作為語音AI助理的真實感與實用性。此功能現已開放所有平台與市場的付費用戶使用，只需在訊息輸入框中點選語音圖示即可啟用。