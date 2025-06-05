多元計程車硬切「雙撞保時捷」！7秒影片曝　網笑：命中有2「捷」

▲白色多元計程車「硬切」狂撞雙保時。（ 圖／翻攝畫面）

圖文／CTWANT

台北市復興北路與民權東路口，近日發生一起驚險的連環車禍事故，1輛白色多元計程車在切換內線車道時，疑似未打方向燈且未注意後方來車，導致被緊隨其後的保時捷休旅車追撞，撞擊不僅讓多元計程車車頭嚴重偏移，還造成其失控撞上另1輛保時捷轎跑車，現場3個車道瞬間堵塞，後方車輛完全無法通行。

這起車禍全程被後方車輛行車紀錄器完整錄下，影片一經上傳至《爆料公社》，立刻引發網友熱烈討論。畫面中，多元計程車在左切內線時未見打方向燈，且疑似未察覺後方保時捷休旅車靠近，直接成為追撞目標，首波撞擊後，車頭偏向右側，隨即又撞上另1輛保時捷，造成雙保時捷受損，令路上其他駕駛大感錯愕。

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事故現場的交通一度陷入癱瘓，3個車道被堵死，排起長長車龍，後方駕駛無奈只能苦等清理。網友們看到影片後，紛紛留言表達驚訝與無奈，「真的KIA了」、「全線封閉塞爆」、「他是要當碰碰車冠軍嗎？」「沒打方向燈硬切代價真大」、「今天命中2台保時捷，真衰」。

警方提醒所有用路人要保持安全車距，防止類似連環追撞悲劇再次發生。

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