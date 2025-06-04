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民眾請注意！World App登台虹膜驗證換虛擬幣「恐涉特種個資」

記者蘇晟彥／台北報導

前身為「World Coins」，改名後出發的「World ID」，日前在台灣悄悄舉辦上市記者會，由Tools for Humanity資訊安全長路德維希、台灣區總經理徐鈞洋及出席介紹理念，強調將透過公司特有的科技，以虹膜驗證方式取得App上獨有「World ID」進而達到私密且匿名的數位真人驗證，達到完全保護隱私的目的，但登台後設點大量取得「虹膜驗證」不僅引起數發部關注，在記者會上官方面對提問也避開核心問題沒有正面回答，提醒民眾必須提高警覺，相關行為恐觸犯「特種個資」的規範。

▼Tools for Humanity台灣區總經理徐鈞洋曾任台灣Uber eats餐飲商家事業總監。（圖／記者蘇晟彥攝）

▲▼ World ID 。（圖／記者蘇晟彥攝）

「World 」由Tools for Humanity所開發，為Open AI執行長Sam Altman所共同創辦，在上月29日在台灣舉辦上市記者會，宣布將以人為本的身分基礎架構，透過Orb的儀器掃描使用者的虹膜進行認證，在其App上註冊後將可以獲得一個「World ID」，據 Tools for Humanity 稱，讓使用者在不分享個人詳細資料的情況下，證明其為真正人類，而非機器人或AI，這將有助於防止網路詐騙與偽造帳號。

根據官方提供的新聞資料， 組成World的三個主要項目包括：

● World ID：一種隱私優先的真人證明，讓使用者在不分享個人詳細資料的情況下，證明其為真正人類，而非機器人或AI，這將有助於防止網路詐騙與偽造帳號。
● Orb：一款尖端裝置，能安全地掃描虹膜，確認使用者是真人，確保每一個 World ID 都屬於唯一且真實的個體。
● World App：一款錢包應用程式，讓使用者管理自己的 World ID、安全登入網站與應用程式，並使用 WLD 代幣，同時確保使用者的資料隱私受到保護並完全由使用者掌控。

▼在記者會現場示範如何透過Orb來建立World ID。

▲▼ World ID 。（圖／記者蘇晟彥攝）

但話說得漂亮，但World App前身為加密貨幣公司「World coins」，在2024年為了將加密貨幣的標籤撕掉，正式更名成App，而在台灣上市前，已經在香港、韓國等地上市，但曾因為廣泛收集生物辨識數據引起糾紛，在韓國就因為非常收集虹膜資訊，遭開罰11億韓元。

而在台灣上市後，雖然「Coins」這個名稱已經拿掉，但App上處處可以看到各種「領取虛擬貨幣」的方式，例如掃描虹膜就可以獲得、輸入推薦碼等等，儘管官方在記者會上稱「僅能在App」內使用，但各種領貨幣的方式仍憂心是否藉此來收集民眾個資。

此外，在記者會後向官方提問，詢問包含是否在台灣設點辦公室、隱私權政策裡面有許多「模糊不清」的字句，例如「我們努力」、「我們盡力」，又或者提到將會將數據交給第三方服務團隊進行分析，但沒有任何保證第三方團隊是否會拿此資料另有用途，以及在其他國家的訴訟糾紛進行到哪邊，團隊表面上表示會儘速回覆疑慮，但從29日至今，公關團隊並沒有給出任何回覆。

最後，在昨日數發布的記者會上，媒體針對「World ID掃虹膜換代幣」在台啟動所引發的個資爭議提問，數發部也提醒民眾應該提高警覺，相關行為可能會觸及個資法中「特種個資」的規範。

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※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

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