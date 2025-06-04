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Codex擴大開放至ChatGPT Plus用戶　加入連網功能AI編程更強大

▲codex。（圖／OpenAI）
▲Codex擴大開放至ChatGPT Plus用戶。（圖／OpenAI）

記者吳立言／綜合報導

OpenAI宣布多項Codex功能更新，進一步強化AI編程助理的實用性。此次更新首先將Codex向ChatGPT Plus用戶全面開放，並在初期提供寬鬆的使用限制。不過在高流量時段，系統可能會對Plus用戶啟用速率限制，以確保服務穩定。

本次更新的最大亮點之一，是加入「執行任務時可連網」的功能。用戶現在可讓Codex在處理任務時連接網際網路，進行如安裝基礎依賴項、升級套件或執行需外部資源的測試等操作。

該功能預設為關閉狀態，需在新建或修改現有環境時手動開啟。用戶可細部設定Codex可存取的網域與 HTTP 方法，並可透過官方文件深入了解潛在風險與使用守則。

此外，這項網路功能將開放給ChatGPT的Plus、Pro、Team訂閱者使用，企業版（Enterprise）也預計在近期支援。

其他更新包括針對任務的後續指令，將直接更新原有 PR（Pull Request），避免重複建立，使用 SSO（單一登入）的組織用戶將無需額外設定多重身份驗證（MFA），更多詳情也可參閱官方更新紀錄（changelog）。

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