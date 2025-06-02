威力彩飆8.4億！「4生肖」財運最旺　命理師曝3招助中獎

▲預估8.4億的威力彩今晚開獎，你（妳）準備好接財神了嗎？（示意圖／楊登嵙提供）

圖文／CTWANT

台彩威力彩114000043期頭獎得主依舊從缺，頭獎連摃27期，預估今（2）日開獎的第114000044期威力彩頭獎累積金額預估上看8.4億元，預計又掀起一波買氣。社團法人台中市名門命理教育協會創會理事長楊登嵙就分析指出，6月2日這期財運最好的生肖是兔、馬、猴、狗，這4個生肖可千萬不要錯失當8.4億富翁的機會；他並就和大家分享「3大旺財中獎法」，不妨試試看！

楊登嵙分享3招「旺財中獎方法」：

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1.這期「財神方」在正北、正東方

不管您是在家裡或飯店，以您所居住的位置為中心點，依照以下方位去彩劵行購買彩劵、威力彩或刮刮樂，這期「財神方」是在正北、正東方，例如：住在圓山飯店，就以圓山飯店為中心點，往正北、正東方的彩劵行購買彩劵、威力彩或刮刮樂。例如：住在家裡，就以家裡為中心點，往正北、正東方的彩劵行購買彩劵、威力彩或刮刮樂。此外，彩劵行坐向向正北及正東財運較旺，容易開出大獎。

2.幸運色

這期幸運色是藍色、黑色及綠色、蘋果綠色、橄欖綠色、墨色等，穿著這水、木色系服飾去彩劵行購買彩劵、威力彩或刮刮樂，財運更旺。

3.動動鼻子、耳朵引動財氣

鼻子是「財帛宮」，平常有空就要動一動，輕輕地撐一下鼻孔，或者輕輕地捏一捏，引動財氣；第二，耳朵拉一拉；「有沒有福氣看耳朵就知」，平時上下拉一拉可增加福氣。平常動動鼻頭、拉拉耳垂，讓氣場動一動，會有累積財氣和福氣的作用，或許財神爺要把8.4億給您， 可別將獎金錯過，拱手讓人了！

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