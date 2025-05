馬克宏遭妻子「當眾巴臉」影片瘋傳　本人回應了

記者趙蔡州/綜合報導

法國總統馬克宏25日出訪越南進行國是訪問,不料總統專機抵達機場並打開艙門時,媒體意外拍下他被第一夫人碧姬(Brigitte Macron)大力打臉,兩人感情失和、吵架等質疑瞬間在網路上引發熱烈討論。對此,馬克宏26日表示,這件事情被誇大了,妻子只是跟他打鬧、開玩笑。

網路上曝光的影片可以看見,法國總統專機25日抵達越南河內機場,然而當隨扈打開艙門的下一秒,鏡頭就拍下馬克宏被妻子碧姬打臉(或推臉),馬克宏甚至因此往後退了一步,等到馬克宏回神才趕緊向鏡頭揮手致意,後來兩人走下樓梯時並未挽手同行,而是各自走下樓梯。

▲馬克宏訪越南被拍到「遭妻子巴臉」,影片瘋傳引發討論。(圖/達志影像/美聯社)

馬克宏疑似遭妻子打巴掌的影片曝光後,兩人感情失和、吵架等質疑瞬間在網路上引發熱烈討論。根據Politico報導,馬克宏26日受訪時表示,這件事被誇大了,「你們以為看到我跟妻子吵架的現場,我對此感到驚訝」、「這些猜測都是在浪費時間,沒有那麼嚴重」。

馬克宏強調,儘管影片確實是真實的,但網路上的反應或討論幾乎跟最近對他毫無根據的指控一模一樣,例如他先前拜訪基輔跟歐洲其他國家的領導人開會時,桌上的白色紙巾就被說成是他吸食可卡因的證據,「人們總利用影片散布了許多無稽之談」。

French President Emmanuel Macron was shoved in the face on Sunday by his wife Brigitte after they landed in Hanoi, Vietnam.



A close associate of the president later described the incident as a couple’s harmless “squabble.”



Another official said they were “having a laugh.” pic.twitter.com/J58cGYNUOk