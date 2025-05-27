馬克宏遭妻子「當眾巴臉」影片瘋傳　本人回應了

Emmanuel Macron' "wife" keeps his pimp hand strong.



How humiliating. pic.twitter.com/I9PuCd3Ziv — Brenden Dilley (@WarlordDilley) May 26, 2025

記者趙蔡州／綜合報導

法國總統馬克宏25日出訪越南進行國是訪問，不料總統專機抵達機場並打開艙門時，媒體意外拍下他被第一夫人碧姬（Brigitte Macron）大力打臉，兩人感情失和、吵架等質疑瞬間在網路上引發熱烈討論。對此，馬克宏26日表示，這件事情被誇大了，妻子只是跟他打鬧、開玩笑。

網路上曝光的影片可以看見，法國總統專機25日抵達越南河內機場，然而當隨扈打開艙門的下一秒，鏡頭就拍下馬克宏被妻子碧姬打臉（或推臉），馬克宏甚至因此往後退了一步，等到馬克宏回神才趕緊向鏡頭揮手致意，後來兩人走下樓梯時並未挽手同行，而是各自走下樓梯。

▲馬克宏訪越南被拍到「遭妻子巴臉」，影片瘋傳引發討論。（圖／達志影像／美聯社）

馬克宏疑似遭妻子打巴掌的影片曝光後，兩人感情失和、吵架等質疑瞬間在網路上引發熱烈討論。根據Politico報導，馬克宏26日受訪時表示，這件事被誇大了，「你們以為看到我跟妻子吵架的現場，我對此感到驚訝」、「這些猜測都是在浪費時間，沒有那麼嚴重」。

馬克宏強調，儘管影片確實是真實的，但網路上的反應或討論幾乎跟最近對他毫無根據的指控一模一樣，例如他先前拜訪基輔跟歐洲其他國家的領導人開會時，桌上的白色紙巾就被說成是他吸食可卡因的證據，「人們總利用影片散布了許多無稽之談」。