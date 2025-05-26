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投資人應該「瘋狂買入台積電」　美媒分析4點大讚：必須持有

▲▼台積電（TSMC）。（圖／達志影像／美聯社）

▲台積電生產全球約90%的超先進晶片，被形容為世上最重要的企業之一。（圖／達志影像／美聯社）

記者吳美依／綜合報導

美國財經媒體「Motley Fool」專欄作家德魯里（Keithen Drury）分析4點指出，投資人現在應該「瘋狂買進」台積電股票，「追溯幾乎每一項科技的晶片根源時，許多路徑都會指向台積電，這就是我看好它的原因」。

1、台積電的足跡正在走向全世界

人們討論台積電時，通常會提及2大風險，那就是關稅與中國。外界對於中國接管台灣有所擔憂，因為此舉將讓全球市場陷入混亂，而關稅也是另一項考量，但目前沒有任何針對半導體的關稅。

儘管上述擔憂目前或許不成問題，卻不意味著未來也是如此。為了超前部署，台積電正在實現全球業務多元化，在台灣以外的地區進行投資，大幅降低股票風險，可謂明智之舉。

台積電在美國已有一座造價650億美元的工廠，如今正在投入另外1000億美元擴大產能，降低遭受關稅影響的可能性。此外，該企業也在德國與日本建廠，降低收益幾乎全部來自台灣的風險。

▼台積電位於亞利桑那州鳳凰城的晶圓廠。（圖／路透）

▲▼台積電位於亞利桑那州鳳凰城的晶圓廠。（圖／路透）

2、新技術即將到來

台積電已經擁有領先業界的3奈米（N3）晶片製程技術，並且預計2025年底、2026年依序推出2奈米與1.6奈米晶片，後2者能夠透過配置提升速度，但真正的創新在於電力消耗的改良。被配置到與3奈米晶片相同速度水準時，2奈米晶片的電力消耗改善20%至30%，1.6奈米晶片又在此基礎上改善15%至20%。

電力消耗是營運數據中心的巨大成本，任何能夠改善這個問題的技術，都會非常受到歡迎。這也將成為台積電的一大成長動力，因為該企業可能發現，升級到2奈米或1.6奈米晶片，更符合成本效益。

3、管理層預期未來大幅成長

許多因素都對台積電有利。新技術加上日益激烈的AI軍備競賽，導致對於台積電晶片的需求激增。該企業管理層已向投資人表示，未來5年與AI相關的晶片收益，將達到複合平均成長率（CAGR）45%左右，在全公司範圍，也預期複合平均成長率成長將近20%。

▼美媒建議投資人瘋狂買進台積電。（示意圖／路透）

▲▼美股,台積電,美股台積電,台積電美股。（圖／路透）

以5年的時間來說，這是相當驚人的成長，如果稍微超出預期，實現20%的收入複合年成長率，其收益將會增加將近150%。很少公司能夠達到這種成就，如果台積電真的實現這項預期，將是一檔必須持有的股票。

4、台積電的預期成長並未反映在股價上

通常情況下，一檔股票被預期以「高於市場」的速度成長很長一段時間，交易價格也會優於大盤，但台積電股價不到21倍本益比，比標普500指數、大約22倍本益比更便宜。這意味著台積電股票並未溢價，投資人也可以放心，因為他們並未支付過高價格。

現在有了許多強而有力的理由，可以買進台積電的股票。台積電的股價處於市場平均水準，看起來投資人可以瘋狂買進。

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