不是新創才能創新！吳恩達揭開大企業加速AI轉型密碼

▲吳恩達推「內部沙盒」制度，助大企業破除AI創新瓶頸。（圖／X@AndrewYNg）

記者吳立言／綜合報導

人工智慧權威、前Google Brain創辦人吳恩達（Andrew Ng） 日前於社群平台發表長文，提出大企業若想在AI時代加速創新，應該「建立內部沙盒環境，讓小型團隊無需層層請示也能快速實驗與創造。」此言一出，引發科技圈廣泛討論。

吳恩達指出，大企業即便內部擁有三人小組，仍往往比規模相同的新創公司動作更慢。原因在於企業面臨的風險更高，無論是品牌形象、資料隱私、法規遵循或客戶信任，一旦出錯，代價重大。這也使得許多公司在開發新功能時，往往需經歷行銷、財務、法務、資訊安全等多重審查，導致創新效率大打折扣。

「AI 工具讓原型開發變得比以往更快，」吳恩達強調，「但若企業流程沒有隨之調整，仍然會錯失這波技術帶來的紅利。」他建議大企業仿效新創精神，設立一套名為「沙盒（sandbox）」的試驗制度，不必一定是技術上的隔離機制，而是具體明確的內部規則。例如僅限內部員工或簽署NDA的測試者試用產品、避免接觸敏感資料、使用與主品牌分離的新標籤、並限制實驗預算與資源等。

在這樣的「風險受控空間」中，小團隊能免去繁瑣請示，專注於快速實驗與學習。當某項原型展現市場潛力後，企業再投入資源進行全面安全與法規檢驗，進一步推向市場。吳恩達指出，「推動 AI 的創新文化，不在於避免失敗，而是能否快速試錯、快速學習、快速調整。」他認為，企業若能容許數十甚至上百個實驗中只有一、兩個成功，才有可能打造出下一個重磅產品。

身為 AI 教育與實務應用的長期推動者，吳恩達也表示，他經常與世界各地的大型企業C-suite與董事會討論AI策略，未來還將進一步分享「人才」、「流程」與「平台」這三個關鍵構面，幫助企業在AI時代脫穎而出。