　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
AI科技 AI大趨勢 AI生活 數位應用 3C科技

不是新創才能創新！吳恩達揭開大企業加速AI轉型密碼

▲▼吳恩達。（圖／X@AndrewYNg）

▲吳恩達推「內部沙盒」制度，助大企業破除AI創新瓶頸。（圖／X@AndrewYNg）

記者吳立言／綜合報導

人工智慧權威、前Google Brain創辦人吳恩達（Andrew Ng） 日前於社群平台發表長文，提出大企業若想在AI時代加速創新，應該「建立內部沙盒環境，讓小型團隊無需層層請示也能快速實驗與創造。」此言一出，引發科技圈廣泛討論。

吳恩達指出，大企業即便內部擁有三人小組，仍往往比規模相同的新創公司動作更慢。原因在於企業面臨的風險更高，無論是品牌形象、資料隱私、法規遵循或客戶信任，一旦出錯，代價重大。這也使得許多公司在開發新功能時，往往需經歷行銷、財務、法務、資訊安全等多重審查，導致創新效率大打折扣。

「AI 工具讓原型開發變得比以往更快，」吳恩達強調，「但若企業流程沒有隨之調整，仍然會錯失這波技術帶來的紅利。」他建議大企業仿效新創精神，設立一套名為「沙盒（sandbox）」的試驗制度，不必一定是技術上的隔離機制，而是具體明確的內部規則。例如僅限內部員工或簽署NDA的測試者試用產品、避免接觸敏感資料、使用與主品牌分離的新標籤、並限制實驗預算與資源等。

在這樣的「風險受控空間」中，小團隊能免去繁瑣請示，專注於快速實驗與學習。當某項原型展現市場潛力後，企業再投入資源進行全面安全與法規檢驗，進一步推向市場。吳恩達指出，「推動 AI 的創新文化，不在於避免失敗，而是能否快速試錯、快速學習、快速調整。」他認為，企業若能容許數十甚至上百個實驗中只有一、兩個成功，才有可能打造出下一個重磅產品。

身為 AI 教育與實務應用的長期推動者，吳恩達也表示，他經常與世界各地的大型企業C-suite與董事會討論AI策略，未來還將進一步分享「人才」、「流程」與「平台」這三個關鍵構面，幫助企業在AI時代脫穎而出。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

05/22 全台詐欺最新數據

更多新聞
641 3 8113 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
傳余文正要第3次手術妻卻失聯　警查明「一原因」造成外界誤解
快訊／中選會：反廢死公投不合規定不辦　核三公投823舉行
肩傷竟是投手絕症？王尉永哽咽謝妻子拉他一把
明天雷雨襲全台　下周雨勢更猛
桃園百億大案「接待中心燒掉」　代銷回應了
78歲老董4度違規黑歷史曝光！　無照就被抓2次

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 AI科技最新 全站最新

不是新創才能創新！吳恩達揭開大企業加速AI轉型密碼

Anthropic推出四大API新功能　助攻開發者打造更強AI代理

氣象署導入AI地震預警　有效避免誤報「2關卡優化中」

Cursor搶先導入Sonnet 4模型　AI編程實力全面升級

OpenAI傳將打造「無螢幕AI」　外型借鏡iPod Shuffle可掛頸操作

全球最強編程AI誕生？Anthropic發表Claude Opus 4模型

OpenAI砸2000億併AI裝置新創公司　與蘋果前設計長估2026推首作

Grok支援「Live Search」即時搜尋功能　限時免費試用至6月

Google打造AI Studio一條龍開發體驗　五大升級一次看！

Gemini生態再擴張　Live API提供AI串流互動能力

【炒麵發起來】黃仁勳再訪愛店三六食府　發炒麵給記者：炒得超好吃

世壯運2千公尺障礙賽　80+爺爺謝忠和破全國紀錄

【生完4個月騙老公又有了】他被嚇到筷子戳破泡麵碗XD

【好氣好氣】李珠珢發現敵隊球迷氣到包子臉

【三峽祭品爆滿】他籲民眾別再送這些易發酵物品了

私生跟上飛機狂拍　馬嘉祺爆氣開罵

【原諒牠！】奴才被咬好生氣　愛貓床邊呼嚕伸毛手道歉

家寧發4分鐘片反擊了！　曝「Andy主動提議分手」

【落下男兒淚】館長曝「2因素」釀心悸　坦言陷低潮期

【勸不聽還動手】男手機音量過大不聽勸　朝車長砸手機＋甩巴掌

不是新創才能創新！吳恩達揭開大企業加速AI轉型密碼

Anthropic推出四大API新功能　助攻開發者打造更強AI代理

氣象署導入AI地震預警　有效避免誤報「2關卡優化中」

Cursor搶先導入Sonnet 4模型　AI編程實力全面升級

OpenAI傳將打造「無螢幕AI」　外型借鏡iPod Shuffle可掛頸操作

全球最強編程AI誕生？Anthropic發表Claude Opus 4模型

OpenAI砸2000億併AI裝置新創公司　與蘋果前設計長估2026推首作

Grok支援「Live Search」即時搜尋功能　限時免費試用至6月

Google打造AI Studio一條龍開發體驗　五大升級一次看！

Gemini生態再擴張　Live API提供AI串流互動能力

再談港人「長期居留」　邱垂正：中共對港澳控制日深

波賽樂突襲聯訪告白卻曾說他臭？曾仁和笑：他說土虱都吃垃圾

台幣又要升？　上市櫃公司協會調查：6成企業估28～30元

太壯觀！27尊神明都來看演唱會　柯大堡辦創舉...原因曝光

愛心動員力挺植物人　創世聯手企業打造照護安全網

傳余文正要第3次手術妻卻失聯　警查明「一原因」造成外界誤解

《型男》懲罰「鬆緊帶彈腹」遭炎上！　卓文萱親發聲：真的很抱歉

鷹眼曝瀕死體驗！　遭鏟雪車重輾「抽離身體好幾分鐘」：不想回來

快訊／中選會：反廢死公投不合規定不辦　核三公投823舉行

妻婚前獨自買房「婚後要老公平攤房貸」　男崩潰：90%薪水沒了

【好氣好氣】李珠珢發現敵隊球迷氣到包子臉

AI科技熱門新聞

台廠奪美超微大單！　6年佈局卡位AI終於開花

Anthropic發表Claude Opus 4模型

Jony Ive與OpenAI聯手新計畫曝光

Google AI Studio五大升級一次看！

Cursor搶先導入Sonnet 4模型

Grok支援「Live Search」即時搜尋功能

氣象署導入AI地震預警　有效避免誤報「2關卡優化中」

Anthropic推出四大API新功能

吳恩達揭開大企業加速AI轉型密碼

輝達AI超級小電腦開放預購　售價13萬

Google I/O 2025首日發表總整理

微軟宣布AI Agents時代來臨　

GPT-4.1重磅登場！

OpenAI砸2000億併AI裝置新創公司　與蘋果前設計長估2026推首作

更多熱門

相關新聞

輝達AI辦公室欽點香蕉碼頭　在地：成屋買得到2字頭

輝達AI辦公室欽點香蕉碼頭　在地：成屋買得到2字頭

輝達執行長黃仁勳再次來台，除引發「仁來瘋」熱潮，此次宣布台灣總部落腳北士科，引發周邊房市大震動，而輝達生成式AI主權辦公室，則位於高雄亞灣的香蕉碼頭，該區還有股王信驊確定進駐，周邊房價2字頭可入手。

摩爾定律宣告終結 　法人：AI科技進入甜蜜成長期

摩爾定律宣告終結 　法人：AI科技進入甜蜜成長期

氣象署導入AI地震預警　有效避免誤報「2關卡優化中」

氣象署導入AI地震預警　有效避免誤報「2關卡優化中」

Cursor搶先導入Sonnet 4模型

Cursor搶先導入Sonnet 4模型

技職教育接軌AI未來台南技職博覽會登場吸引親師生走讀

技職教育接軌AI未來台南技職博覽會登場吸引親師生走讀

關鍵字：

AndrewNg吳恩達AI

讀者迴響

熱門新聞

快訊／北市8傷車禍！　78歲駕駛「釀4車追撞」

女遊土耳其病逝　驗屍心臟不見了

即／三峽肇事翁第3次手術「妻子失聯」！

快訊／1-2月加油發票爽中千萬無人領　獎落1縣市

台積電行李箱曝光　實體細節美到哭

即／北市駕車衝撞釀8傷！　78歲駕駛「從來沒考過駕照」

即／日本擬取消免稅制度

哈佛6千國際生被逼轉學出境！72小時最後通牒

一隻阿圓罕放閃《木曜》陳百祥！

即／北市重慶南路一段嚴重車禍「釀8傷」！

被打女牙醫控《地球村》負責人　借3000萬不還

恐怖瞬間曝！78歲男紅燈8秒後暴衝　行人當場被剷倒

中國隊敗給「柚香林萌」陸媒批：50年來最差成績

六和化工在廠區掩埋1700噸廢棄物　嚴重汙染環境

天選之人中鏢「不要再鐵齒」　耳鼻喉醫：這波真的兇猛

更多

最夯影音

更多

【炒麵發起來】黃仁勳再訪愛店三六食府　發炒麵給記者：炒得超好吃

世壯運2千公尺障礙賽　80+爺爺謝忠和破全國紀錄

【生完4個月騙老公又有了】他被嚇到筷子戳破泡麵碗XD

【好氣好氣】李珠珢發現敵隊球迷氣到包子臉

【三峽祭品爆滿】他籲民眾別再送這些易發酵物品了

熱門快報

爽抽東南亞不限航點機票

爽抽東南亞不限航點機票

即日起至6/11止，下載新聞雲APP，抽星宇航空東南亞不限航點機票，一人中獎，兩人同行！

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面