Airbnb2025夏季改版大公開　導入AI客服打造全方位旅遊平台

▲Airbnb App重新設計上線，從訂房走向社交互動。（圖／Airbnb）

記者吳立言／綜合報導

Airbnb推出平台有史以來規模最大的夏季更新，不再只是「訂房平台」，而是徹底轉型為結合住宿、服務與體驗的生活旅遊整合平台。從重新設計的應用程式，到首次推出的專業生活服務與在地文化體驗，Airbnb企圖顛覆傳統旅遊模式，重新定義「旅行」的意義。

Airbnb執行長Brian Chesky表示，「十七年前，我們改變了旅行的住宿方式。如今，我們要再次改變人們對旅遊的期待。從今天開始，你可以在Airbnb 上，做的不只是訂房。」此次改版最大亮點之一為「Airbnb Services」，用戶不需入住Airbnb民宿也能預約多種專業生活服務。平台首波上線的10類服務遍及全球 260 座城市，涵蓋私廚料理、按摩療程、美髮美容、健身教練、專業攝影、外燴服務等日常與旅遊中常見需求。服務提供者皆須通過嚴格的身分驗證與專業資格審查，許多更來自米其林餐廳、頂尖健身圈或時尚產業。

另一項備受期待的功能是「Airbnb Experiences」的全面重啟與升級。Airbnb將焦點放在當地文化的深度參與，推出由在地人設計並親自帶領的體驗活動，遍及650多座城市。無論是巴黎聖母院修復團隊的導覽，或是安地斯山的騎馬文化探險，旅客都能透過這些體驗感受最真實的城市靈魂。更有一系列由知名人物主導的「Airbnb Originals」，如Megan Thee Stallion的動漫變裝任務、奧運排球選手的沙灘排球課，甚至能和Patrick Mahomes一起練習四分衛傳球，體驗美式橄欖球的魅力。

配合這次服務與體驗的雙軸擴展，Airbnb也同步推出全新設計的行動應用程式。新的App將住宿、體驗與服務整合為三大主頁分頁，並依據使用者的地點、旅伴與行程，主動推薦最適合的選項。全新的「行程頁」可展示每日安排、入住詳情與預約紀錄，通訊功能則支援影片與照片分享，並內建付款功能，讓客製化服務更加順暢。

房東端功能也迎來大幅升級，包括簡化上架流程、即時預約管理、日曆時程整合Google Calendar，以及全新後台工具，方便管理住宿、服務與體驗項目。然而，此次轉型也伴隨挑戰，特別是在法規與城市住房議題上。例如紐約市等地早已針對短期租賃提出嚴格限制，學界與政策觀察者亦持續關注此類平台對房市穩定性的潛在影響。

Airbnb此番改版，不僅意圖與飯店業在服務層面分庭抗禮，更試圖透過生活化體驗與科技整合，在後疫情時代打造旅行的新常態。雖然真正的市場回饋仍有待觀察，但無疑已開啟下一個旅遊平台演進的新篇章。