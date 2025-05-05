OpenAI發布最新白皮書　教企業從零導入AI、提升效率

▲OpenAI發布白皮書教企業從零導入AI。（圖／OpenAI）

記者吳立言／綜合報導

OpenAI日前發布最新白皮書《AI in the Enterprise》，首度系統化揭露多家全球頂尖企業導入AI的成功實例與操作策略。報告中指出，AI 不只是新科技，更是改變工作模式的核心動能，並整理出七項實用關鍵策略，協助企業有效轉型、提升競爭力。

OpenAI強調，AI並非傳統IT工具的延伸，而是一場「全面顛覆工作流程的革命」。從提升員工產出、簡化重複作業，到強化產品使用體驗，AI正成為現代企業不可或缺的數位夥伴。

報告中指出，OpenAI團隊內部將AI部署劃分為「研究」、「應用」與「實作」三大單位，確保模型能力能精準落實於實際商業需求。

七大成功關鍵，讓企業導入AI不再盲目，白皮書整理出以下七項實務建議，包含：

※系統性評估用例效益

※將AI直接整合進產品與服務

※儘早部署、持續優化模型

※善用微調，打造客製解方

※讓內部專業人員領導應用設計

※簡化工程開發流程

※設定高目標，加速自動化落地

這些策略已幫助眾多企業成功跨越從「實驗」到「生產」的門檻。作為金融領域的先行者，摩根士丹利在導入ChatGPT Enterprise過程中，建立了一套嚴謹的模型評估機制。他們針對AI的摘要能力、語言轉換品質及回答準確度，與人類專家顧問進行對照分析，以確保實際應用的專業性與安全性。評估結果顯示，AI 不僅能提升資料擷取速度，更有效支援顧問做出更即時、更精準的決策。

OpenAI指出，企業若持續處於觀望狀態，將錯失最佳部署時機。相反地，愈早投入，愈能在數據積累與系統熟化中取得長期競爭優勢。未來AI的價值將不再只是「輔助」，而會是企業核心營運的一環。