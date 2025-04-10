波蜜認養「基隆女中候車亭」啟用　邱佩琳：蔬果設計成通勤亮點

▲基隆第八座企業認養候車亭亮相，波蜜蔬果主題掀公私協力美學風。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

由波蜜企業認養的嶄新「基隆女中」候車亭，今（10日）下午由基隆市副市長邱佩琳及波蜜公司副董事長楊國禎等人共同揭幕啟用，這是市府推動認養計畫以來，第八座由企業參與的公私協力候車亭，啟用儀式邀請基隆女中跆拳道校隊進行精彩品勢表演，展現青春活力與城市美學的融合。

邱佩琳指出，此次候車亭以「自然與健康的融合」為主題設計，靈感源自波蜜果菜汁的品牌形象，使用大量水果元素與繽紛色彩，打造出宛如水果攤的創意視覺，現場更擺放擬真水果裝飾，提升整體空間的趣味與互動感，成為市民通勤時的全新亮點。

▲基隆副市長邱佩琳致詞。

邱佩琳現場也分享市府與企業多次討論的歷程，波蜜候車亭認養計畫自2024年6月啟動，期間歷經波折，是為了力求將品牌理念與城市特色融合，展現基隆多元、活潑的城市形象；波蜜企業此次參與，不僅是企業回饋社會的具體展現，更為推動公共空間美化提供了極佳示範。

此外，邱佩琳也透露，市府與攜手打造的多處候車亭都成為城市亮點，各區議員都請她爭取更新候車亭，接下來包括港務公司、毅太企業捐贈候車亭的計畫都在進行中，也希望讓更多人知道，基隆有這麼多可愛、像家一樣的候車亭。

基隆市長謝國樑表示，感謝波蜜企業對本市公共設施的支持，並期盼有更多企業投入類似計畫，共同打造更有溫度與美感的城市風貌，每一座候車亭，不只是等車的地方，更是市民生活的一部分。希望透過企業的創意與市府的協力，讓城市每一角都更亮眼、更友善。