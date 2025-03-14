《花花公子》封完美女人！網紅砸3千萬整形20次　出國頻被攔

▲巴西模特兒兼網紅賈奈娜沛澤雷（ Janaína Prazeres ）。（圖／翻攝IG／janaina3，下同）

記者葉國吏／綜合報導

被成人雜誌《花花公子》挪威版封為「完美女人」、巴西模特兒兼網紅賈奈娜沛澤雷（Janaína Prazeres），近日透露出國時因護照照片根本人差異過大時常有困擾，原因是她總共花了將近3300萬新台幣整形。

根據外媒報導，賈奈娜回憶，有一次她從巴西飛往美國，移民官員對她的外貌感到困惑，攔下她並詢問了40分鐘。她解釋，護照照片尚未更新，與現在的樣貌大相逕庭。照片中的她髮色較深、鼻子較寬、臉頰更圓潤且妝容較淡。聖保羅國際機場的官員不僅多次提問，還比對了其他照片，最終才讓她通關。

賈奈娜表示：「我知道這種事可能會發生，因為我的外貌這些年來變化很大，但當下仍然很震驚。你永遠不會想到，自己什麼都沒做錯卻會在機場被攔下。」

賈奈娜至今已花費超過98萬美元進行整形，包括全臉「柔化」手術、多次隆鼻，以及一項價值約8.5萬美元的全身拉皮手術。她說正在著手更新護照，「我不想再經歷那種尷尬的場面，剛抵達目的地，我就開始研究如何申請新護照，換上更符合現狀的照片。」

然而，有網友看了她提供的護照照片後表示：「其實看起來沒差很多，是編故事求關注嗎？」甚至有人認為她的舊照比現在的「整形豐唇」好看多了。

▼賈奈娜公布護照照片（圖／Jam Press/CO Press Office/Disclosure）