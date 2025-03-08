又一家影院熄燈！經營46年「梅花數位影院」4月30日按下終止鍵

記者施怡妏／綜合報導

於1979年落成，經營46年的梅花數位影院，今（8）日無預警在臉書專頁宣布，將於2025年4月30日結束營業，「誠摯感謝各位影迷的支持與陪伴，與我們共創了許多美好的回憶，因諸多因素評估後，於4月30日最終場按下終止鍵」。

梅花數位影院在臉書發文，「因諸多因素評估後，於4月30日最終場按下終止鍵」，會員點數將會另發布相關兌換公告，持有團票者仍可至真善美劇院繼續使用，或至梅花數位影院售票櫃檯辦理退款。

消息令許多人震驚，「哭啊，之前收過一次，希望可以再復活」、「真的很愛梅花，從小看到現在，改裝後位置升級，超級喜歡，很不捨，謝謝梅花」、「從小看到大的戲院」、「謝謝過去30多年的陪伴」、「有點感傷，從小好多電影在這裡看」、「在地人最後的娛樂」、「可惡，人生踏進去最多次的電影院」。

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梅花數位影院於1979年底落成，早期以播映台灣新生代導演的作品如「兒子的大玩偶」和「光陰的故事」而聞名。然而，由於戲院市場競爭激烈，影院長期無法達到損益兩平，於2007年9月7日宣布暫停營業。2010年，在中影公司董事長郭台強的支持下，梅花數位影院斥資三千萬重新打造為文創數位影院，並創造了文創展覽空間，為大台北地區增添了藝文色彩。

▼在地人不捨。（圖／翻攝自Google Maps）

