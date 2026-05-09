男坐牢前押身家買股票！出獄一看「暴賺40000%」　資產飆破23億

▲一名韓男入獄前All in股票（示意圖／資料照）

記者閔文昱／綜合報導

南韓近日瘋傳一則宛如電影情節的投資故事，一名男子自稱6年前因案入獄前，將原本準備作為租屋保證金的2.61億韓元（約新台幣558萬元），全數投入購買「曉星重工」（Hyosung Heavy Industries）股票，沒想到服刑結束出獄後，帳戶資產竟暴增至1052.1億韓元（約新台幣23億元），驚人報酬率高達4萬%，讓大批網友看傻眼。

疫情低點All in 出獄變億萬富翁

根據韓媒報導，這名A先生是在2020年3月疫情爆發期間入獄，當時曉星重工股價跌至歷史低點，他便以每股8530韓元（約新台幣182元）的價格，大手筆買進3萬股股票。由於當時市場氣氛低迷，這項決定原本被視為高風險操作。

A先生表示，如果當年沒有入監服刑，自己很可能在股價漲到1萬韓元左右時就提前獲利了結，根本不可能抱股6年。他坦言，出獄後看到曉星重工股價已飆破400萬韓元（約新台幣8.5萬元），帳戶總資產突破千億韓元時，「完全不知道該怎麼辦」，甚至直呼這場牢獄之災反而成了人生最成功的投資。

▲男子6年後出獄資產暴增變23億。（示意圖／取自免費圖庫unsplash）

AI熱潮助攻 曉星重工近年股價狂飆

雖然整起事件真實性仍有待證實，但曉星重工近年股價確實大幅上漲。報導指出，隨著全球AI產業快速擴張，AI資料中心對變壓器、斷路器及配電設備等需求暴增，帶動公司業績成長。曉星重工去年營收達5.96兆韓元，營業利益則達7470億韓元，成為市場熱門標的之一。

不過，這則「坐牢致富」故事也引發外界質疑。部分分析師指出，以當時曉星重工的交易量來看，個人投資者要在低點一次性買進如此大量股票，實際操作難度相當高，因此不排除有誇大成分。

專家示警：別被暴利故事沖昏頭

市場專家也提醒，這類極端獲利案例容易刺激投資人產生「FOMO」（錯失恐懼症）心理，導致在股價大漲後盲目追高。分析師呼籲，投資人仍應回歸基本面，審慎評估產業趨勢與風險，切勿因網路傳奇故事就衝動進場，以免承受巨大損失。