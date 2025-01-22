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狗狗車禍重傷！狗兄弟「肉身守護牠」不離棄　感人1幕曝

狗狗遇車禍重傷，狗兄弟用肉身守護牠不離棄！全網動容。（翻自《WPLG Local 10》）

圖文／鏡週刊

美國佛羅里達州一隻狗狗葛洛佛（Grover），去年1月19日於邁阿密戴德郡一條公路上，遭遇車禍被撞擊重傷，隨後葛洛佛倒在路邊，完全無法走動。這時牠的狗兄弟佐羅（Zorro）出現，立刻用肉身保護葛洛佛，全程不離不棄，等待救援。這段故事曝光後，也引發網友關注。

據美國《WPLG Local 10》報導，葛洛佛去年1月19日遭遇嚴重車禍，身上傷勢嚴重，包括有3條腿骨折，因此完全無法行走移動。隨後狗兄弟佐羅立刻守護在牠身邊，用肉身緊緊守護葛洛佛，不離不棄，等待人類的救援。

【41J肉聲】狗狗遇車禍重傷　狗兄弟用肉身守護牠不離棄！全網動容

▲ 葛洛佛車禍重傷，狗兄弟佐羅立刻守護在牠身邊。（翻自《WPLG Local 10》）

 

之後邁阿密戴德郡官方的動保單位前來協助，帶走葛洛佛與佐羅，但當時官方動保單位研判，必須將葛洛佛安樂死。另一個民間動保組織「動物福利州際夥伴」（Interstate Partners for Animal Welfare, IPAW）得知消息後，決定救下葛洛佛，在車禍事發後5天，該組織也安排佐羅和葛洛佛相聚團圓。

IPAW組織發言人費南德茲（Leslie Fernandez）就說，雖然葛洛佛沒辦法行走，但當牠看到佐羅時，非常高興，立刻用盡力量爬到佐羅身邊。費德南茲也說，由於葛洛佛傷勢嚴重，手術醫療費用較高，因此IPAW將這對狗狗好兄弟的故事上傳網路，為葛洛佛募款。

【41J肉聲】狗狗遇車禍重傷　狗兄弟用肉身守護牠不離棄！全網動容

▲ 葛洛佛當時傷勢嚴重，包括有3條腿骨折。（翻自《WPLG Local 10》）

 

葛洛佛在經歷多次手術與治療後，目前恢復狀況良好，也恢復行走能力，可以和佐羅一起嬉鬧玩耍。IPAW希望為葛洛佛和佐羅找到合適的領養人，因此再度透過媒體報導，希望能有更多善心人士關注葛洛佛與佐羅，給牠們一個溫暖的家。

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