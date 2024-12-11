全球最大LGBT平權網站創辦人　遭爆長期性霸凌30員工

▲班傑明·科恩（左）、安東尼·詹姆斯被指控對員工性霸凌。（圖／達志／路透社）

圖、文／CTWANT

全球最大LGBT新聞網站「PinkNews」創辦人同性夫妻班傑明·科恩 (Benjamin Cohen) 、安東尼·詹姆斯（Anthony James）被工作人員指控職場性霸凌。他們遭控趁著員工喝醉時，對其親吻且撫摸，控訴者超過30位。對此，班傑明夫妻倆反駁員工們的指控。

據《BBC》報導，30多名現任和前任員工指控，酗酒文化導致班傑明和他的丈夫對年輕男性員工做出不當行為。多名前工作人員告訴BBC，他們經歷過欺凌和性行為不當，這讓他們感到獨自一人在班傑明和安東尼身邊不安全。

除了採訪員工之外，《BBC》還發現了各種證據，包括官方書面投訴、私人電子郵件和分享員工擔憂的WhatsApp訊息，以及涉及壓力和心理健康問題的醫生記錄，證實壓力來自於PinkNews的工作環境。

5名前工作人員指控，他們目睹了安東尼對一名小職員上下其手，還親吻他，控訴者表示，這位職員「醉得無法站立或說話」並且「無法同意」安東尼的行為。目睹了這起事件的前員工表示，他們太害怕，且不敢抱怨，「是CEO的丈夫，你要做什麼？丟掉工作？」

一位受害者前員工達米安指控，他在下班後的一個晚上，在酒吧親身經歷了班傑明的不當行為，「班傑名喝得很醉，從椅子上摔下來，然後在其他同事聽不到的地方，問我是否想回到他的住處，因為他的丈夫安東尼不在那裡。」班傑名還說「安東尼總是和其他男人在一起」之類的話，並建議兩人做一些性行為，讓達米安感到非常不舒服。

此外，班傑明還被指控，會出現霸凌同事、貶低女性的行為，前員工基里亞庫透露自己在聖誕晚會上當眾被班傑明打了一巴掌，令他不知所措，基里亞庫表示，他不再覺得獨自一人在老闆身邊很舒服，「這讓我完全避開了他，從那時起我不記得曾與他一對一交談過。」基里亞庫表示，其他員工也表達了對班傑明的擔憂，稱他是「怪人」，員工表示在他身邊感覺不舒服，「我們沒有人真的覺得可以抱怨，因為我們不知道會發生什麼。班傑明非常出名，我們不知道他是否會向人們說我們的壞話。」

對於上述職場霸凌、性騷指控，班傑明夫婦倆目前無法發表聲明，據悉，他們堅稱這些指控是錯誤的。

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