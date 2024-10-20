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國3竹田段車禍！女駕駛變換車道沒注意　先撞賓士再撞護欄釀2傷

▲國道三號竹田路段20日上午發生交通事故 。（圖／第五公路警察大隊提供）

▲國道三號竹田路段20日上午發生交通事故 。（圖／第五公路警察大隊提供）

記者陳崑福／屏東報導

王姓女子駕駛自小客車行經國道3號竹田路段，疑因變換車道擦撞到陳姓男子駕駛賓士自小客車，王女失控再撞擊內側護欄，造成兩人受傷，國道警察局第五公路警察大隊獲報處理，會同救護人員將他們送醫治療，事故後不到半小時恢復全線通車。

▲國道三號竹田路段20日上午發生交通事故 。（圖／第五公路警察大隊提供）

▲國道三號竹田路段20日上午發生交通事故 。（圖／第五公路警察大隊提供）

第五公路警察大隊20日上午11時36分許接獲報案指出，國道3號向415.6公里(竹田系統路段）發生2部車輛交通事故，立即派員處理。

▲國道三號竹田路段20日上午發生交通事故 。（圖／第五公路警察大隊提供）

初步調查，71歲王姓婦人駕駛自小客車於上述時、地，行駛加速車道，疑因變換車道至外側車道未注意左側外側車道、擦撞由26歲陳姓男子駕駛的賓士右前車頭，致王女車輛失控再撞擊內側護欄，該事故造成2人輕傷（王女及陳男車內乘客），送東港安泰醫診治。

事故於12時04分排除，全線恢復通車，由竹田分隊依規定處理，各車駕駛均無飲酒情形。

第五公路警察大隊呼籲用路人，「變換車道不當」為高速公路事故常見的肇事因素，違反可依道路交通管理處罰條例第33條第1項4款之規定開罰，處汽車駕駛人新臺幣3千元以上6千元以下罰鍰。提醒用路人開車變換車道時除使用方向燈提醒鄰車外，並應保持足夠的安全距離與間隔，以避免發生交通事故，造成自身及其他用路人之危害。

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