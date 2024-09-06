市議員爆京華城曾寄律師函「恐嚇」　北市都發局長回應了

▲台北市議員許淑華爆料，京華城曾寄律師函「關切」。（圖／記者黃克翔攝）

記者趙蔡州／綜合報導

台北市議員許淑華6日爆料，她今年5月在市議會質詢都發局，京華城容積爭議與停工相關問題，當時都發局長王玉芬回應「若查有不法，會立刻停工」，然而京華城馬上就寄律師函施壓，氣得她大罵「威京集團囂張」。對此，王玉芬證實，確實有收到律師函，當時已回函「一切依法辦理」。

許淑華6日在臉書表示，她今年5月在市議會質詢都發局長王玉芬，王玉芬說明若京華城查出不法，將研議三大善後方案，「王局長在質詢中，表達專業意見，詳細說明善後原則，也承認容積依法不該高達840%」、「結果我後來調閱資料發現，在那次質詢後，王局長立刻收到來自京華城的律師函關切」。

▲許淑華貼出京華城寄發的律師函。（圖／翻攝自Facebook／許淑華）

許淑華也將京華城的律師函貼出，律師函總共有2大重點，分別是威京集團要求北市府說明「善後方案」是否如王局長所言已經確定，還是王玉芬當時所言「若查有不法，會立刻停工」等，只是應議員詢問之臨場問答，將王玉芬的專業見解全部推卸成個人發言，變相要求市府「不承認王局長的善後方案」

其次是威京集團聲稱京華城涉及整體南松山地區發展，京華城的意思就是「想讓我停工，沒那麼容易」，從律師函字裡行間，不難看出威京集團想為難王玉芬及市府全體公務員，「現在沈慶京、柯文哲、應曉薇等皆已收押列被告，連市府局長都被財團恐嚇」。

許淑華最後說，「蔣萬安市長應負起責任善後，和台北市民、公務員站在一起，我要求蔣萬安，一旦京華城案起訴，就應依法停工，並追討財團不法獲利」、「絕不能像大巨蛋一樣，放任財團一拖再拖，轉眼間還蓋好了」。

對此，王玉芬6日回應，今年5月初確實有收到律師函，內容談到她在議會答詢的相關內容，她當時已經回函「一切依法辦理」，認為京華城發函是希望釋疑，不會覺得不舒服，就以平常心對待，也指出京華城弊案已進入司法調查階段，尊重法院最後判斷。