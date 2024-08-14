慈善機構發糖果「內含冰毒」濃度超高　紐國警緊急展開追回

▲慈善機構發放的糖果含有約3公克甲基安非他命，是吸食者一般劑量的好幾百倍。（圖／取自免費圖庫pixabay）

文／中央社

紐西蘭警方今天表示，一間慈善機構分發的鳳梨糖驗出含有可能致命、俗稱「冰毒」的甲基安非他命（methamphetamine），已緊急展開追回。

警方表示，慈善機構「奧克蘭城市使命」（Auckland City Mission）發現，一批糖果遭到這種高度成癮的非法麻醉品污染後，提出警訊。 「調查正在進行中，考慮到公眾面臨的風險，警方列為優先要務。」

▲慈善機構分發的鳳梨糖驗出含有可能致命的甲基安非他命。（示意圖／VCG，與本案無關）



紐西蘭藥物基金會（The New Zealand Drug Foundation）表示，這種用亮黃色紙包裝的白色糖果看似無害，但送驗後發現含有甲基安非他命。 基金會發言人海姆（Sarah Helm）表示，送驗的糖果含有約3公克甲基安非他命，是吸食者一般劑量的好幾百倍。

「吞下這麼多甲基安非他命極度危險，可能致死。」 海姆呼籲收到糖果的民眾不要食用。 「奧克蘭城市使命」表示，這批糖果是由一位民眾匿名捐贈，機構再搭配其他食品分箱送出。 他們認為，可能有多達400人收到食物箱中的有毒糖果，目前有8個家庭受到影響，但尚未有人因此送醫。