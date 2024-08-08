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桃園航空城「蛋白區」地主反徵收首勝　法官：無不可或缺必要性

▲▼行政院副院長鄭文燦視察桃園第三航廈及航空城安置住宅工程進度。（圖／行政院）

▲桃園航空城機場第三航廈興建工程。（圖／行政院）

記者黃哲民／台北報導

名列愛台12大建設的桃園航空城興建計畫，預定徵收當地大園、蘆竹逾3000公頃土地，引起許多遭迫遷居民反彈，其中2位「蛋白區」地主提告護產，台北高等行政法院審理認定內政部核准區段徵收範圍，未核實審查公益性、必要性與比例原則，且徵收不應成為處罰違反土地使用管制的手段，今（8日）判決撤銷這2位地主土地被納入區段徵收的行政處分，可上訴。

本件判決是桃園航空城計畫區地主不服徵收提告勝訴第2例，也是俗稱「蛋白區」的「航空城附近地區」地主首勝，至於第1例勝訴為俗稱「蛋黃區」的「航空城機場園區」其中8位地主，是否會引起更多「蛋白區」地主跟進提告，有待觀察。

桃園航空城興建計畫是前總統馬英九2008年提出的競選政見，2009年1月立法院通過《國際機場園區發展條例》成為法源，2010年公布綱要計畫，機場園區加附近地區總面積約4560公頃，其中約3100公頃須徵收，號稱全國最大區段徵收案，主要興建機場第三航廈與機場捷運，外圍闢建產業專區。

▲▼ 台北高等行政法院。（圖／翻攝Google maps）

▲台北高等行政法院。（圖／翻攝Google maps）

本件2位提告地主的土地，位於「蛋白區」第一期區段徵收9507筆土地、共1017.10公頃範圍內，2020年6月經桃園市政府報請內政部核准，並於同年10月列入第1批區段徵收8720筆土地、共938.27公頃之中。

2位地主不服、提起訴願被行政院駁回後，提起本件行政訴訟護產。法官審理認為，核准區段徵收的機關，應核實審查徵收具有公益性、必要性與符合比例原則，依個案考量對整體開發工作能否合理適當進行、能否達到土地整體規劃與完整利用的目的。

法官指出，內政部土地徵收審議小組作成徵收本件2位地主土地主因，是編定為農牧用地但違反土地使用管制，可是違反土地使用管制的建物，依法應予拆除或命其改善、針對違規使用行為加以處罰，不等於就該被國家徵收土地、蒙受喪失土地的特別犧牲，徵收更不應成為達成土地使用管制的必要手段。

此外，法官認為內政部土地徵收審議小組的會議記錄，沒具體說明本件2位地主的土地，在航空城興建計畫中具有何種不可或缺的必要性，也沒說明欲維護公益的關聯性，甚至可能只是利於取得國家開發經費而已。

法官強調，內政部土地徵收審議小組固然為專業性、獨立性及多元性的合議組織，仍應就被徵收個案具體情形，核實審查公益性、必要性與符合比例原則，本件顯有恣意判斷的缺失、於法有違，因此判決撤銷本件訴願決定與核准區段徵收的行政處分，可上訴。

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