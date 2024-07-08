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女網紅吃「炒見手青」生幻覺　中毒1個月視力模糊崩潰

▲▼網紅發影片生吃「見手青」。（圖／翻攝自紅星新聞）

▲女網紅發影片，擺拍生吃「見手青」。（圖／翻攝網路）

記者許力方／綜合報導

每年6至9月是野生菌中毒的高峰期，北京有一名70萬粉絲追蹤的郭姓女網紅，拍影片開箱生吃粉絲從雲南送來的「野生菌」，下秒竟真的嘔吐、產生幻覺送醫，她坦承，上個月到雲南工作，吃下了客戶請的「炒見手青」，沒想到真的中毒急診，一個月來反覆出現後遺症，有視力模糊的症狀。

郭女3日發布影片提醒，「聽我一句勸，沒事兒千萬不要生吃蘑菇。」畫面中，她聲稱收到雲南粉絲寄的一箱野生菌，「問我，妳是不是什麼都敢吃？我說必須的」她二話不說開箱就拿起來生吃，直喊「哎呀，這玩意兒高級啊，一咬還能變色，一掰還能變色，不會有毒吧？」沒想到下一幕就出現嘔吐、產生幻覺送醫畫面，遭網友質疑造假。

▲▼女網紅吃野生菌「炒見手青」生幻覺　中毒1月視力模糊：再好吃也不值。（圖／翻攝上游新聞）

▲女網紅吃下「炒見手青」後中毒1個月。（圖／翻攝上游新聞）

郭女被證實擺拍造假影片，遭平台禁言30天等多項處罰，時隔一周，她終於現身，接受《上游新聞》訪問時坦言，她6月時前往雲南風慶出差，期間客戶請她和幾位攝影師在家裡吃晚飯，其中一道菜就是「菌子」，炒得有點黑糊糊，客戶表示這就是「見手青」，是菌子季的第一批菌子，他們吃了4、5天都沒事。

郭女說，自己是東北人，對雲南的菌子不太了解，也看過一些「吃菌子『看小人』」的影片，當時吃了8塊左右，覺得菜炒得有點糊，沒有傳說中的鮮美。沒想到吃下肚後沒多久，突然看到屋裡的人開始模糊並出現疊影，且開始拉肚子，這才意識到自己中毒了，隨即被送到急診，緊急喝生理食鹽水催吐，以及強力瀉藥。

「我當時以為類似食物中毒好得很快…」郭女稱，休息半個月，雖然四肢發麻、暈眩、記憶力衰退有所緩解，視力卻一直模糊，於是她就決定再度前往雲南唯一的菌中毒治療中心就醫。醫師認為，一個月的時間見手青毒素應代謝完，那盤菜裡可能還摻雜別的有毒菌類，檢查後懷疑可能是視神經脊髓炎，她決定要回北京做進一步住院治療「知道是這樣的結果，再好吃也絕對不值得。」

▲▼女網紅吃野生菌「炒見手青」生幻覺　中毒1月視力模糊：再好吃也不值。（圖／翻攝上游新聞）

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