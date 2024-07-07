屋齡不到8年　印度6層樓建築物坍塌7死15傷

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記者詹雅婷／綜合報導

印度古吉拉特邦港口城市蘇拉特（Surat）一棟6層樓建築物6日坍塌，造成7人死亡、15人受傷。這棟建築物2017年才蓋好，倒塌當下部分居民剛好外出工作，但也有許多上夜班的人正在裡面睡覺。

NDTV、ANI等報導，這棟大樓是非法建造的住宅建築，裡面有30間，只有5間有住人，住戶大部分是當地工廠員工，每月繳交租金1200盧比（約新台幣466元）。經過連日大雨，這棟住宅樓於當地6日下午2時45分左右倒塌，場面混亂，多人受困。

#WATCH | Gujarat: A Four-floor building collapsed in Sachin area of Surat. Many people feared trapped. Police and fire department team at the spot. Rescue operations underway. pic.twitter.com/FIJJUGzbEQ — ANI (@ANI) July 6, 2024

相關單位隨即展開救援，使用挖土機開挖瓦礫堆，清除大塊水泥板，搜救人員展開受困者營救。經過一整夜搜索行動，7日清晨拉出第7具遺體，救援行動告一段落，另外還有15人受傷。

這棟住宅樓2017年才完工，屋齡不到8年，但在坍塌事件發生之前，建築物大部分區域不但空置，看起來還破舊不堪。