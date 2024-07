屋齡不到8年　印度6層樓建築物坍塌7死15傷

記者詹雅婷/綜合報導

印度古吉拉特邦港口城市蘇拉特(Surat)一棟6層樓建築物6日坍塌,造成7人死亡、15人受傷。這棟建築物2017年才蓋好,倒塌當下部分居民剛好外出工作,但也有許多上夜班的人正在裡面睡覺。

NDTV、ANI等報導,這棟大樓是非法建造的住宅建築,裡面有30間,只有5間有住人,住戶大部分是當地工廠員工,每月繳交租金1200盧比(約新台幣466元)。經過連日大雨,這棟住宅樓於當地6日下午2時45分左右倒塌,場面混亂,多人受困。

相關單位隨即展開救援,使用挖土機開挖瓦礫堆,清除大塊水泥板,搜救人員展開受困者營救。經過一整夜搜索行動,7日清晨拉出第7具遺體,救援行動告一段落,另外還有15人受傷。

這棟住宅樓2017年才完工,屋齡不到8年,但在坍塌事件發生之前,建築物大部分區域不但空置,看起來還破舊不堪。

