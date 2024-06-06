不定時炸彈！40餘支逾期瓦斯鋼瓶「放廢棄老屋」　業者恐挨罰

▲新園消防分隊查獲逾期瓦斯鋼瓶 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣新園鄉一處廢棄老屋存放40餘支逾期瓦鋼瓶，威脅民眾安全，新園消防分隊獲報前往稽查，通知業主到場，依法處理。

新園消防分隊於6月5日早上午接獲檢舉，指新園鄉中厝巷某處廢棄老屋，非法存放液化石油氣鋼瓶（瓦斯鋼瓶），立即派員了解，到場發現現場非法儲存40餘支逾期瓦斯鋼瓶，立即查扣，並通知鋼瓶所屬業者到案說明。

消防分隊表示，該業者未依規定將瓦斯鋼瓶定期送驗，且存放逾期鋼瓶於不合法儲存場所，致使附近居民有危險之虞，將依法處理。



消防分隊指出，液化石油氣鋼瓶是國內常見的生活所需能源供應設備，鋼瓶護圈上貼有標示卡，卡上所示下次檢驗日期如為當日之前日期即為逾氣鋼瓶，所以為了使用上安全，瓦斯鋼瓶皆需要定期送到合格檢驗場所來實施檢驗，就像是將瓦斯鋼瓶做一次完整的健檢概念。



新園消防分隊也提醒轄內所有瓦斯處理業者，應當將自身業務合乎法規，定期送驗瓦斯鋼瓶並將鋼瓶儲存於合法場所，或放置於容器保存室等，切勿心存僥倖而觸法避免遭受巨額罰款，另也呼籲鄉親們若有在使用對瓦斯鋼瓶要記得與瓦斯分銷商（業者）簽立訂定型化契約來保障彼此權益。