拍AV險死！女優想救人竟遭強迫「繼續群交」　怒告Pornhub母公司

▲AV女優菲妮克絲控告Pornhub母公司Aylo與導演。（圖／翻攝Instagram@melissapmarizzle，下同。）

記者吳美依／綜合報導

美國AV女優菲妮克絲（Phoenix Marie）控告A片網站Pornhub母公司Aylo與導演等，原因是在一次拍攝期間，搭檔女優用藥過量、必須送醫，她試圖伸出援手時，卻被導演及搭檔男優強迫繼續拍攝群交場面，事後甚至遭到公司誹謗及冷凍，失去大量工作邀約。

《每日郵報》引述法律文件報導，2023年劇組在巴塞隆納拍片時，同劇AV女優札瓦阿迪（Zaawaadi）用藥過量、奄奄一息，菲妮克絲卻被強迫「把戲演完」，她遭男優丹尼（Danny D）抓住並且摔到地上、不准離開現場，儘管一再拒絕，仍遭對方硬上。

菲妮克絲還指控，她被高層栽贓持有藥物，「試圖對札瓦阿迪下毒，差點殺了她」，大量拍攝及簽名活動被取消，各大A片網站的影片標籤（tags）也遭移除，作品淹沒在大量A片之中，就連朋友和同事也都因為害怕遭公司報復，根本不敢和她合作，連一名化妝師都找不到。

菲妮克絲估計，Aylo的行為使其損失近200萬美元（約新台幣6500萬元），如果加上操控演算法及名譽損害，可能達到數千萬美元。她因此「焦慮、恐慌症發作、失眠、性功能障礙」，甚至罹患創傷後壓力症候群（PTSD），札阿瓦迪卻因為持續遭到公司恐嚇與收買，一直保持緘默。

菲妮克絲的律師指出，Aylo是世上最大的網路色情片商之一，「控制大約90%的內容生產與發行」，意味著它具有壟斷地位，「能以最小努力對演員造成重大傷害」。菲妮克絲「在片場救了一個女孩的性命，卻遭受Aylo的人身恐嚇、性侵犯、羞辱、疏離、巨額財政損失……這間A片企業沒有正視事實，反而進行了掩蓋」，甚至讓女優成為代罪羔羊。

據悉，菲妮克絲已經拒絕簽署保密協議、收錢和解，反而把官司求償金提高至8000萬美元（約新台幣26億元）。全案目前仍在審理中。