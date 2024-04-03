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音樂廳恐攻後「志願役激增」湧1.6萬新兵！　普丁：不需強制動員

▲▼俄羅斯徵兵,俄羅斯士兵。（圖／達志影像／美聯社）

▲俄羅斯總統普丁稱，志願役人數多到不需要強制動員。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者任庭儀／編譯

俄羅斯國防部3日稱，上月莫斯科恐攻後，簽署加入武裝部隊的自願役人數大幅增加，光是過去10天內就有1萬6000人簽約入伍。

據《路透社》報導，俄羅斯國防部聲明指出，「在國內各個城市遴選地點進行的面談中，大多數候選者表示，希望能為2024年3月22日莫斯科悲劇的罹難者報仇，這是他們簽約的主要動機。」該組織稱，自今年年初，已有超過10萬人與軍方簽署志願役合約，而過去10天有1萬6000人簽約入伍。

俄國總統普丁曾於2022年9月強制徵召30萬人，當時導致俄國男性不滿並引爆大批逃兵潮。不過普丁近日表示，沒有必要再次強制動員，因為簽署志願役合約的人數眾多。

莫斯科近郊克洛庫斯音樂廳上月22日發生恐怖攻擊，造成至少144人喪生，「呼羅珊伊斯蘭國」（ISIS-K）聲稱犯案。俄羅斯外交部則多次發布聲明稱，莫斯科恐攻與烏克蘭有關。基輔當局一再否認這一說法，美國則認為是無稽之談。

俄軍過去2個月來在戰場上取得進展，國防部長蕭依古（Sergei Shoigu）更透露，將新增2支聯合軍團及30個編隊兵力。另一方面，烏克蘭近期受西方軍事援助延誤之苦，正疲於應付人力和彈藥短缺問題。

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