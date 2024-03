吹牛老爹涉「性販運」！豪宅遭突襲搜查　本人下落不明

▲吹牛老爹遭美國國土安全調查處搜索,下落成謎。(圖/翻攝Diddy臉書粉絲團)

文/中央社

美國國土安全部官員今天表示,部內幹員開始調查饒舌歌手吹牛老爹(Sean“Diddy”Combs),搜索了他在洛杉磯和邁阿密地區的房產。

這項調查由國土安全調查處(HSI)紐約幹員領頭。吹牛老爹的前女友去年11月向聯邦法院提告,指控吹牛老爹從事性販運。

54歲的吹牛老爹始終堅稱清白。路透社詢問他的律師,並未得到回應。

▲吹牛老爹遭控性販運,聯邦幹員搜洛城與邁阿密房產。(圖/路透)

電視台播放的空拍影片顯示,國土安全調查處幹員和其他執法單位突襲吹牛老爹位於洛杉磯高檔荷爾貝山(Holmby Hills)社區的豪華住宅。

新聞媒體報導指出,聯邦當局還在吹牛老爹位於邁阿密地區的家中執行了搜查令。路透社的鏡頭顯示,警方進出他位於邁阿密海灘(Miami Beach)星島(Star Island)的房產,搬出一箱東西。

當局搜索期間,沒人知道吹牛老爹人在哪裡。

國土安全調查處發言人不願說明調查的性質。國土安全調查處擁有廣泛的管轄權,可以調查人員、貨物、金錢、技術和違禁品進出美國以及在美國各地的非法流動,包括性販運。

