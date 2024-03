冰島南部發布緊急狀態！　專家憂「熔岩流入大海」恐釀嚴重後果

▲ 冰島火山噴發。(圖/達志影像/美聯社)



記者張方瑀/綜合報導

冰島雷克雅內斯半島(Reykjanes peninsula)上的火山再度於16日噴發,是自去年12月以來第4次,當局也緊急對冰島南部發布緊急狀態。目前熔岩流速緩慢穩定,但氣象局仍擔心熔岩會向南流入大海,屆時可能會產生嚴重後果。

根據BBC報導,冰島氣象局(IMO)指出,強力且快速的熔岩流自16日晚間開始流出,而到17日上午熔岩流速度已減緩,狀況相對穩定。冰島民防部門表示,應對熔岩流動的一切措施都已準備好,最大的擔憂就是對基礎設施的影響。

目前熔岩已流到了東部的防禦圍牆處,幾乎包圍了格林達維克(Grindavik)小鎮,距離地熱水管僅200公尺;水管位置接近Svartsengi地熱發電廠,該發電廠替雷克雅內斯半島大部分地區提供熱水。

挪威氣象局(Norwegian Meteorological agency)指出,如果熔岩持續向南流入海洋,那麼可能會產生危險後果。熔岩是鹼性的,如果它與海水接觸就會產生可能致命的氯氣;另一方面,熔岩和海水相互作用時會變得不穩定,很可能會發生小規模的爆炸。

目前熔岩正朝著知名的藍湖(Blue Lagoon)的方向流,目前該景點已緊急關閉。格林達維克小鎮民眾也已撤離。

雷克雅內斯半島上一次火山活動是在800年前,當時持續了數十年;這次噴發是2021年以來第7次噴發,科學家認為該地區正進入一個新的火山活動時代,有可能會持續數十年,甚至是幾個世紀。

