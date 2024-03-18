冰島南部發布緊急狀態！　專家憂「熔岩流入大海」恐釀嚴重後果

▲ 冰島火山噴發。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／綜合報導

冰島雷克雅內斯半島（Reykjanes peninsula）上的火山再度於16日噴發，是自去年12月以來第4次，當局也緊急對冰島南部發布緊急狀態。目前熔岩流速緩慢穩定，但氣象局仍擔心熔岩會向南流入大海，屆時可能會產生嚴重後果。

根據BBC報導，冰島氣象局（IMO）指出，強力且快速的熔岩流自16日晚間開始流出，而到17日上午熔岩流速度已減緩，狀況相對穩定。冰島民防部門表示，應對熔岩流動的一切措施都已準備好，最大的擔憂就是對基礎設施的影響。

▲▼ 冰島火山噴發。（圖／達志影像／美聯社）



目前熔岩已流到了東部的防禦圍牆處，幾乎包圍了格林達維克（Grindavik）小鎮，距離地熱水管僅200公尺；水管位置接近Svartsengi地熱發電廠，該發電廠替雷克雅內斯半島大部分地區提供熱水。

挪威氣象局（Norwegian Meteorological agency）指出，如果熔岩持續向南流入海洋，那麼可能會產生危險後果。熔岩是鹼性的，如果它與海水接觸就會產生可能致命的氯氣；另一方面，熔岩和海水相互作用時會變得不穩定，很可能會發生小規模的爆炸。

目前熔岩正朝著知名的藍湖（Blue Lagoon）的方向流，目前該景點已緊急關閉。格林達維克小鎮民眾也已撤離。

雷克雅內斯半島上一次火山活動是在800年前，當時持續了數十年；這次噴發是2021年以來第7次噴發，科學家認為該地區正進入一個新的火山活動時代，有可能會持續數十年，甚至是幾個世紀。