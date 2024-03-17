3個月內第4次！冰島火山爆發　「地面裂大縫」熔岩狂湧

▲冰島雷克雅內斯半島在3個月內第4度有火山爆發。（圖／路透）

記者葉睿涵／編譯

冰島雷克雅內斯半島（Rekyjanes）在當地16日晚間8時左右發生火山爆發，這已是當地近3個月以來，第4度有火山爆發。

據路透社報導，冰島海岸警衛隊拍攝的空中畫面顯示，地面當時裂開了一條長縫後，熔岩立刻湧出地面，並迅速向四周擴散，滾滾濃煙升上半空。

#Iceland #volcano erupts again, spewing fountains of lava.

In a video shot from a Coast Guard helicopter and shown on public broadcaster RUV, fountains of molten rock soared from a long fissure in the ground, and lava spread rapidly to each side.

The site of the eruption was… pic.twitter.com/IFUJP1YR6x — War in Ukraine (@EUFreeCitizen) March 17, 2024

近幾週，當局已多次警告，雷克雅內斯半島即將發生火山爆發事件，因此北歐火山學中心認為，這起事故「完全在預料中」。冰島氣象局表示，這一次火山爆發的裂縫長度估計為2.9公里，與上一次在2月發生的火山爆發事件大小差不多。

報導稱，在火山爆發後，著名景點「藍湖溫泉」被迅速關閉，警方也宣布當地將進入緊急狀態，附近的格林達維克漁村（Grindavick）也有4000名居民被疏散。

冰島主要國際機場「基夫拉維克機場」（Keflavik Airport）目前仍維持開放和正常航班升降，而民防部門也已派遣直升機到現場勘察火山爆發範圍。