3個月內第4次！冰島火山爆發　「地面裂大縫」熔岩狂湧

▲冰島雷克雅內斯半島在3個月內第4度有火山爆發。(圖/路透)

記者葉睿涵/編譯

冰島雷克雅內斯半島(Rekyjanes)在當地16日晚間8時左右發生火山爆發,這已是當地近3個月以來,第4度有火山爆發。

據路透社報導,冰島海岸警衛隊拍攝的空中畫面顯示,地面當時裂開了一條長縫後,熔岩立刻湧出地面,並迅速向四周擴散,滾滾濃煙升上半空。

