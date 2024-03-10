80歲老翁過世！2女「載屍去銀行」盜領存款　得手後丟包遺體

▲ 死去的老翁遺體被載到銀行窗口，為的竟是盜領存款。（示意圖／CFP）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國俄亥俄州發生一起驚悚事件，2名女子被控載著一名已經死去的老翁遺體到銀行，目的竟是讓銀行行員誤以為他還活著，以盜領他戶頭裡的存款，得手後便將遺體丟包到醫院急診室。

綜合《紐約郵報》等美媒，55歲女子費拉洛（Loreen Bea Feralo）和63歲女子卡斯博姆（Karen Casbohm）被控於4日開車載著80歲男子萊曼（Douglas Layman）的遺體，到俄亥俄州阿什塔比拉（Ashtabula）一家銀行的免下車窗口，以盜領萊曼存款。

2名女嫌和萊曼並無親屬關係，但和萊曼同住，雇用第三人協助將他的遺體從家中搬到車上，讓他坐在副駕駛座，為的就是讓銀行行員能夠看見他。因為過去只要萊曼到場，銀行就會允許她們從萊曼的戶頭領錢。

檢方指控，她們提領約900美元（約新台幣2.8萬元）後便開車前往阿什塔比拉醫院，丟包萊曼的遺體後離開，卻沒有表明自己或萊曼的身分。警方設法查出2人身分並將其逮捕，費拉洛隨後坦承，萊曼是在家中過世，之所以這麼做是為了籌錢支付帳單。

費拉洛和卡斯博姆此前都有許多前科，費拉洛有襲擊、持有毒品用具、非法入侵、酒駕及企圖持毒等犯罪紀錄，卡斯博姆則犯下竊盜、教唆犯罪、收受贓物、持有毒品用具及企圖濫用毒品等，因這起案件被控竊盜及虐待屍體2項重罪。

警方可能視日後調查情形對2人追加指控，而萊曼死因目前尚不清楚，驗屍釐清恐怕需長達8個月時間。