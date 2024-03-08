每天爽挖耳朵！10年後醫告知「罹癌了」…苦主崩潰超後悔





▲男子愛挖耳朵慘罹癌。（示意圖／記者李佳蓉攝，並非新聞當事人）

記者鄭思楠／綜合報導

廣東省廣州市一年過五旬的周姓男子，喜歡隨手拿起挖耳勺挖耳朵，一天不挖渾身不自在。這習慣持續了將近10年，直到最近，左耳痛、耳流膿讓他不得不來醫院就診，才發現耳朵竟然長出了癌。所幸，經過手術切除，並輔以放化療，周男恢復良好。

據《中國新聞網》報導，南方醫科大學珠江醫院耳鼻咽喉頭頸外科中心醫生2日解釋，長期挖耳朵刺激了外耳道的表皮，引起皮膚滲出，惡性循環使得耳道裡長出新生物，誘發外耳道癌。

「耳朵也會得癌症」？周男十分驚訝，更為自己長期養成的壞習慣後悔不已。所幸，經過手術切除，並輔以放化療，周男恢復良好。

醫生表示，外耳道癌是一種少見的惡性腫瘤，約占頭頸部腫瘤的0.2%，總體發病率約為1/100萬人，屬於罕見病，容易漏診，確診時往往已屬於局部晚期。外耳道癌臨床表現不典型，初期易誤診為外耳道炎或中耳炎，主要臨床表現為耳流膿、耳痛、聽力下降、耳鳴、耳悶、眩暈等症狀；晚期腫瘤因侵犯範圍擴大，可出現相應面神經及後組顱神經麻痹症狀，如面神經麻痹、聲音嘶啞、飲水嗆咳以及吞咽困難等，侵犯顳下頜關節可出現張口受限。

醫生表示，外耳道癌多見於40歲至60歲的成人，治療以手術切除為主，同時靶向治療和免疫治療也可以作為很好的補充。外耳道癌的預後一般與分期、病理類型相關，早期外耳道癌手術切除後預後較好，5年生存率可達到90%-100%，而晚期僅為35.8%-72.5%。因此，保持良好的生活習慣，儘量避免外耳道癌的危險因素，有相關症狀時及時就診，做到早發現、早診斷、早治療。