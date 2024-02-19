　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

高雄「也有富國島」1955年建立　眾人笑：玩再多次都不怕被丟包

高雄也有富國島　玩再多次都不怕被丟包！

▲高雄也有富國島，去玩不怕被丟包。（圖／翻攝自維基百科）

圖文／CTWANT

數百名台灣旅客跟團在春節期間到越南富國島旅遊，沒想到在當地遭當地地陪旅行社丟包，還要當場自費才能繼續行程，不少旅客不願意自費和當地旅行社僵持不下，甚至直接被丟包變自由行，回台後又爆出年代旅行社兩手一攤不願意賠償的狀況，如今就有人發現台灣也有富國島，且保證到場後不會被丟包。

數百民眾參加年代旅遊旅行團到越南富國島過年，沒想到竟然在當地被丟包，甚至有許多民眾自費完成旅程，回台後申訴品保協會但如今卻發生年代旅遊不願意賠償的狀況，各種狀況讓受害民眾一肚子氣，未來還可能透過消基會團體訴訟，但就有人發現台灣也有富國島，就位於高雄市澄清湖當中。

[廣告]請繼續往下閱讀...

高雄的富國島位於澄清湖當中，是一座人工內陸島，面積約100平方公尺，1955年11月所建命名為富國島，紀念大陸淪陷後撤往越南富國島之國軍英勇事蹟。過去國軍撤退時，黃杰將軍率領的軍隊，就到了越南富國島，原本希望乘機反攻大陸，但幾次攻打之後都失敗，最後在聯合國的壓力下被逼退，為了紀念這群奮勇的孤軍，所以就在澄清湖做一個富國島。

不少網友得知此事後，也紛紛在網路表示「去高雄不怕被丟包」、「南洋櫻正進入花季可以去玩」、「澄清湖一日遊不怕沒導遊」、「去不了越南去高雄也開心」。

延伸閱讀
173妹「用嘴工作」超罪惡：輕鬆到很廢　網搖頭：哪是爽缺
高中生求救「化學作業沒寫完」　林哲熹化身老師解題…高學歷被翻出
一家5口雲南旅遊「拒買手鐲遭導遊趕下車」　人妻驚爆：全車花350萬

ET快訊
外媒：iPhone 16有史上重大更新
月經結束「必做1動作」揪癌症！
大樂透1.17億開出2注！
網紅「肥大叔」包車員工旅遊遇劫！24人遊覽車與貨車相撞

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

元宵節求財氣　專家曝12生肖「換新錢包」時間點：記得先放錢母

高雄「也有富國島」1955年建立　眾人笑：玩再多次都不怕被丟包

遊客拍攝台中燈會「時光蟲洞」！手機鏡頭竟壞了　原因曝光

24歲排球正妹「4國考全中榜」　曝3大備考訣竅：讓身體找回主控權

大嫂初二回娘家多日才歸　小姑怨「家裡無人掃」：沒有媳婦的自覺

接獲高雄通報！　新北緊急下架致癌「蘇丹紅」辣椒粉20公斤

限定5小時！AirAsia祭單程機票未稅0元起　19日凌晨開搶

「雨水」到4生肖財運最旺！屬龍名利雙收、第一名很多機會找上門

男友醒來「整根屑屑直接上」　妹子發炎爆痛6次：還敢放進來

「雨水」來了！4生肖財運大爆發「連旺16天」　爽等升官賺大錢

40貓葬身中途之家...愛媽撫屍淚崩　愛爸當街飆親友：我會恨妳一輩子

重機猛撞違規左轉轎車　騎士一度救回「仍不治」

驚悚畫面曝！轎車違規左轉遭重機「猛撞翻肚」　騎士噴摔一度命危

民宅火警！近40隻貓被燒死 愛爸下跪崩潰吼鄰：看什麼看

平溪天燈節登場「主燈相撞」　成火球下墜！民眾嚇壞驚呼

火雞肉飯店打架！4男1女送辦　警怒：把中華民國法律當什麼

UNIQ金聖柱直播意外爆隱婚生子！　李汶翰語音「兒子沒睡？」他秒變臉

台中嚴重車禍釀多人受傷　遊覽車頭全毀...貨車翻覆

幫顧貓10天「牠睡姿變軟爛」　保母笑噴：已忘了原本的家

近40隻貓燒死！飼主崩潰喊「看什麼看」　當街向鄰居下跪道歉

元宵節求財氣　專家曝12生肖「換新錢包」時間點：記得先放錢母

高雄「也有富國島」1955年建立　眾人笑：玩再多次都不怕被丟包

遊客拍攝台中燈會「時光蟲洞」！手機鏡頭竟壞了　原因曝光

24歲排球正妹「4國考全中榜」　曝3大備考訣竅：讓身體找回主控權

大嫂初二回娘家多日才歸　小姑怨「家裡無人掃」：沒有媳婦的自覺

接獲高雄通報！　新北緊急下架致癌「蘇丹紅」辣椒粉20公斤

限定5小時！AirAsia祭單程機票未稅0元起　19日凌晨開搶

「雨水」到4生肖財運最旺！屬龍名利雙收、第一名很多機會找上門

男友醒來「整根屑屑直接上」　妹子發炎爆痛6次：還敢放進來

「雨水」來了！4生肖財運大爆發「連旺16天」　爽等升官賺大錢

博弈機房1年洗錢90億　20涉案人「全獲緩刑」理由曝光

高情商社交能力養成！「簡單5招」讓你擁有好人緣

台中妹遭性侵「下體無撕裂傷」！氣炸罵：他就小，我能怎辦？

世界第三大獨角獸OpenAI估值800億美元　9個月漲逾2倍

元宵節求財氣　專家曝12生肖「換新錢包」時間點：記得先放錢母

神秘「骷髏身熊貓臉」現身沖繩海　學者認證新品種！

小米爆月底裁員「只通知不協商」員工氣炸：坑一波年終　公司發聲

高雄「也有富國島」1955年建立　眾人笑：玩再多次都不怕被丟包

陸女偷養寵物帶進咖啡館吸客　警方一查竟然是獅子

前天剛獲評「工業百強企業」　大陸亞通科技驚傳爆炸！已3死2失聯

買22包送22包! 萬歲牌補鈣超值組 少量現貨到

生活熱門新聞

男友醒來「整根屑屑直接上」　妹子發炎爆痛6次

限定5小時！AirAsia祭單程機票未稅0元起　19日凌晨開搶

比LINE還好用！情侶聊天推爆它「貼圖用爽爽」

即／含致癌「蘇丹紅」！25kg流入高雄加工販售

LINE先別急著更新！將停止1重要功能

今起飆30℃！下波是「討厭的濕冷」　冷氣團時間曝

「雨水」要來了！3星座財運旺

預言晚安小雞悲劇　Toyz曝未來慘況

「10大傷腎食物」一吃就傷？　醫澄清

大嫂回娘家　小姑怨：沒有媳婦自覺

排球正妹4國考全中榜　曝3大備考訣竅

男生戒尻真的很難？大票點頭：比考台大還難

新北緊急下架「蘇丹紅」辣椒粉20公斤

「雨水」來了！4生肖財運大爆發「連旺16天」

更多熱門

相關新聞

年代旅遊戶頭0元　前業務：訂金進來立刻移走

年代旅遊戶頭0元　前業務：訂金進來立刻移走

年代旅遊（美加國際旅行社）富國島丟包案事件越演越烈，觀光署與品保協會今（17日）聯合照開記者會，品保協會理事長張永成就揭露負責人林大鈞一直在說謊「根本蓄意詐欺」，且經查，林大鈞銀行帳戶早就沒錢了，他的前業務也透露，林大鈞只要收到訂金進來，就會立刻將錢移走。

罰年代81萬太少！觀光署擬修法「重罰1.2到2倍」　草案上半年出爐

罰年代81萬太少！觀光署擬修法「重罰1.2到2倍」　草案上半年出爐

富國島受害者「2情況恐拿不到錢」

富國島受害者「2情況恐拿不到錢」

觀光署再出手開鍘！重罰年代旅遊81萬元

觀光署再出手開鍘！重罰年代旅遊81萬元

年代旅遊不賠！觀光署遺憾「擬開罰至少50萬」　3/5後恐面臨撤照

年代旅遊不賠！觀光署遺憾「擬開罰至少50萬」　3/5後恐面臨撤照

關鍵字：

富國島

讀者迴響

熱門新聞

男友醒來「整根屑屑直接上」　妹子發炎爆痛6次

肥大叔包車員旅遇劫！貨車駕駛無呼吸心跳

10歲童初三遭沖天炮插頭！後腦杓炸開慘死

薔薔花7萬找人陪睡「突被摸胸」！

女生何時最想愛愛？許藍方羞吐「3時間點」別錯過

外媒：iPhone 16將有史上重大更新

限定5小時！AirAsia祭單程機票未稅0元起　19日凌晨開搶

每人每晚799住飯店3天2夜免費吃早餐

即／猛撞違規左轉轎車！　28歲重機騎士宣告不治

台北女警燈節值勤爆紅！超美側臉融化上千人

台中嚴重車禍！遊覽車、貨車相撞　貨車翻覆

「2件事」做不夠白髮狂長！　醫：很多人忽略

月經結束「必做1動作」揪癌症

比LINE還好用！情侶聊天推爆它「貼圖用爽爽」

父吸入鞭炮煙離世　鍾盛忠悲痛趴棺材邊：多希望只是惡夢

更多

最夯影音

更多
40貓葬身中途之家...愛媽撫屍淚崩　愛爸當街飆親友：我會恨妳一輩子

40貓葬身中途之家...愛媽撫屍淚崩　愛爸當街飆親友：我會恨妳一輩子
重機猛撞違規左轉轎車　騎士一度救回「仍不治」

重機猛撞違規左轉轎車　騎士一度救回「仍不治」

驚悚畫面曝！轎車違規左轉遭重機「猛撞翻肚」　騎士噴摔一度命危

驚悚畫面曝！轎車違規左轉遭重機「猛撞翻肚」　騎士噴摔一度命危

民宅火警！近40隻貓被燒死 愛爸下跪崩潰吼鄰：看什麼看

民宅火警！近40隻貓被燒死 愛爸下跪崩潰吼鄰：看什麼看

平溪天燈節登場「主燈相撞」　成火球下墜！民眾嚇壞驚呼

平溪天燈節登場「主燈相撞」　成火球下墜！民眾嚇壞驚呼

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

【2024投籃好運龍總來】

【2024投籃好運龍總來】

東森廣場台北車站龍年好運來～打卡抽新春超值福袋

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面