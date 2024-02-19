高雄「也有富國島」1955年建立　眾人笑：玩再多次都不怕被丟包

▲高雄也有富國島，去玩不怕被丟包。（圖／翻攝自維基百科）

圖文／CTWANT

數百名台灣旅客跟團在春節期間到越南富國島旅遊，沒想到在當地遭當地地陪旅行社丟包，還要當場自費才能繼續行程，不少旅客不願意自費和當地旅行社僵持不下，甚至直接被丟包變自由行，回台後又爆出年代旅行社兩手一攤不願意賠償的狀況，如今就有人發現台灣也有富國島，且保證到場後不會被丟包。

數百民眾參加年代旅遊旅行團到越南富國島過年，沒想到竟然在當地被丟包，甚至有許多民眾自費完成旅程，回台後申訴品保協會但如今卻發生年代旅遊不願意賠償的狀況，各種狀況讓受害民眾一肚子氣，未來還可能透過消基會團體訴訟，但就有人發現台灣也有富國島，就位於高雄市澄清湖當中。

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高雄的富國島位於澄清湖當中，是一座人工內陸島，面積約100平方公尺，1955年11月所建命名為富國島，紀念大陸淪陷後撤往越南富國島之國軍英勇事蹟。過去國軍撤退時，黃杰將軍率領的軍隊，就到了越南富國島，原本希望乘機反攻大陸，但幾次攻打之後都失敗，最後在聯合國的壓力下被逼退，為了紀念這群奮勇的孤軍，所以就在澄清湖做一個富國島。

不少網友得知此事後，也紛紛在網路表示「去高雄不怕被丟包」、「南洋櫻正進入花季可以去玩」、「澄清湖一日遊不怕沒導遊」、「去不了越南去高雄也開心」。

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